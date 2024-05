Hub Alì, Peghin: «Giordani ha gestito male la situazione, ma avrei votato a favore»

Non si reputa il "capo" dell'opposizione, come invece affermato da più parti, perché «ritengo giusto che ogni partito, che peraltro ha un proprio capogruppo, ragioni con la propria testa». E dice la sua su quanto avvenuto lunedì in Consiglio Comunale: Francesco Peghin, ex candidato sindaco a Padova con l'omonima lista civica, ritorna sulla querelle relativa alla votazione per l'ampliamento dell'hub logistico di Alì, a cui non ha partecipato uscendo dall'aula con i consiglieri Roberto Cruciato e Davide Meneghini.

La versione di Peghin

Lo fa sulle colonne del "Corriere del Veneto", dove ribadisce che avrebbe comunque votato a favore (a differenza di quanto fatto da Fratelli d'Italia e Lega): «Sono dell'idea che la questione del progetto di ampliamento del centro logistico di Alì sia stata gestita molto male dall'attuale amministrazione, con poca trasparenza e senza alcun dibattito nelle sedi di competenza. Di contro, però, bloccare l'iter sarebbe davvero stato un pessimo segnale sia per la città che per il possibile insediamento di ulteriori iniziative imprenditoriali. Per questo motivo sono uscito dall'aula: non volevo votare contro un progetto che ritengo condivisibile, e nello stesso tempo non intendevo fare da stampella alla maggioranza. Ho fatto quello pensavo fosse giusto, coerentemente con la mia storia, e lo rifarei perché stoppare questo progetto di ampliamento sostenibile sarebbe stato un grande errore. Peraltro ritengo la mia posizione più da centrodestra rispetto a quanto fatto dagli altri partiti». Il flash finale è "dedicato" a chi lo accusa di aver salvato con questa mossa la giunta Giordani: «L'amministrazione non sarebbe caduta, sono solo strumentalizzazioni politiche».