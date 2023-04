Ampliamento Alì, la proposta di Lorenzoni: «Concedere l'edificazione in cambio di zone verdi»

«Sull’ampliamento del magazzino di Alì in zona industriale, su una nuova area attualmente agricola, c’è chi è a favore, per non limitare la competitività di una delle maggiori aziende di Padova, e chi invece è contro, per non consumare suolo agricolo. Esiste, però, una soluzione in grado di conciliare entrambi gli aspetti»: a proporla è il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni.

Lorenzoni

Il quale aggiunge: «L’amministrazione comunale può concordare di concedere l’edificazione all’impresa sui 150mila metri quadrati necessari, chiedendo, in cambio, di acquisire una superficie equivalente di aree edificate o impermeabilizzate per poi rinaturalizzarle. Verrebbero così messe a disposizione della città delle zone verdi in altre parti, con un bilancio netto a zero consumo di suolo. Il Comune, con il ruolo di Zip e Interporto, è nelle condizioni di aiutare ad individuare le aree in questione e anche di acquisirle, se lo ritenesse opportuno. Un esempio “facile facile” per cominciare, ma di grande valore, è il giardino Zantomio, un’oasi di natura in via Raggio di Sole: acquisirlo per eliminare la cubatura prevista e renderlo accessibile rappresenterebbe un grande valore ambientale e sociale per la città. Questo vale pure per altri spazi, meglio se vicini all’area dove Alì auspica di espandersi. Si tratta di processi complessi, che vanno guidati: gli strumenti ci sono. Certo, i costi saranno maggiori rispetto ad andare in un’area libera altrove, ma anche i benefici per l’azienda nel rimanere dov’è ora. Lo sviluppo sostenibile comporta la minimizzazione del costo totale di un’iniziativa, quello privato di un’impresa e quello sociale di tutti, e questa è la soluzione per arrivarci. Mi auguro che il sindaco Sergio Giordani si muova in tale direzione, senza tradire le promesse elettorali, né limitare l’economia del nostro territorio. Alì non deve spostarsi da altre parti, tuttavia non possiamo permetterci di sacrificare ulteriori terreni: i costi sociali, non solo ambientali, pure in termini di qualità della vita di molti, sarebbero troppo alti».