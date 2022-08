Un maxi-magazzino da 200mila metri quadrati: la decisione di Alì in zona industriale

A caratterizzare il business di Alì è l’attenzione per i prodotti freschi e di qualità, soprattutto locali. Per poter assolvere a questa esigenza da sempre la logistica ha avuto una rilevanza importante per l’azienda, infatti le merci vengono inviate giornalmente ai 116 punti vendita. Per ottimizzare i processi e la mobilità delle merci, con conseguente parallela riduzione di emissioni di co2, oggi la scelta di Alì è stata quella di rimanere nel territorio di Padova e di continuare ad investire nella città che l’ha vista nascere e crescere. L’intervento manterrà l’occupazione esistente e porterà nuova occupazione, sviluppo e benessere alla città, oltre che servizi per i cittadini. Si stima che verranno assunti altri 250 Collaboratori che si sommano ai 350 Collaboratori della logistica oggi presenti.

Magazzino

Sono stati condivisi con l’Amministrazione Comunale sia gli aspetti logistici e occupazionali nonché quelli ambientali di un progetto, per un investimento stimato di circa 40 milioni di euro, che porterà alla realizzazione del primo magazzino green nella grande distribuzione qui nella città di Padova. L’aspetto ambientale è stato analizzato con attenzione e, come per la costruzione dei punti vendita, la componente green sarà centrale nella realizzazione dell’Hub logistico. Dei 150.000 mq dell’area, 50.000 mq saranno occupati dal fabbricato, 50.000 mq ad aree dedicate alla viabilità interna e ai parcheggi per i Collaboratori oltre che alle manovre di carico scarico e 50.000 mq completamente adibiti a verde. L’attrezzamento delle aree verdi è di alto livello. L’obiettivo di Alì è quello di creare un ambiente accogliente, gradevole e stimolante per i propri Collaboratori, grazie alla presenza del verde, e che possa allo stesso tempo avere un impatto ambientalmente positivo per tutta la collettività. I poli logistici di Alì oggi sono tre. Un magazzino centrale in via Olanda costruito nel 1998, dove sono presenti anche gli uffici direzionali, a cui si è aggiunto nel 2017 il magazzino di Via Svezia, definito come “uno dei magazzini più innovativi in Italia da un punto di vista ingegneristico e della domotica”, che produce grazie ai pannelli fotovoltaici 450.000 kWh di energia all’anno e presenta l’illuminazione totale a LED, ed infine il magazzino della spesa online. L’azienda veneta della grande distribuzione organizzata negli ultimi anni ha investito sempre maggiormente nella logistica, a fronte dell’apertura di nuovi punti vendita. Oggi la superficie dei poli logistici è insufficiente per garantire una proposta assortimentale adeguata alla fornitura dei negozi della rete mantenendo lo standard qualitativo che caratterizza il gruppo Alì, con visione di una continua futura espansione del gruppo