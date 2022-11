Anaepa si riunisce a Padova e dona un albero di tulipani piantato alla Stanga

Donare un albero in ogni Comune che ospita gli incontri della propria associazione: è questa la decisione presa da Anaepa Confartigianato, che riunisce oltre 50mila imprenditori edili italiani. Con questo spirito, al termine della giunta nazionale che si è tenuta nella città del Santo, ha donato al Comune di Padova un albero di tulipani, che è stato piantato nell’area verde della Stanga, tra via Masini e via Grassi, alla presenza dell’Assessore al Verde Antonio Bressa.

«Abbiamo deciso di tenere le nostre riunioni, non solo a Roma, ma il più possibile nelle varie regioni d'Italia – spiega Stefano Crestini presidente Anaepa. Ad ogni incontro, vogliamo lasciare un simbolo della nostra vicinanza, attraverso il gesto simbolico della piantumazione di un albero. Un segno di cura verso l'ambiente che si attua con una azione concreta dove il "verde" diventa infrastruttura alla pari del costruito. Vogliamo interpretare un’edilizia nuova, sempre più attenta al concetto di benessere della vita dei cittadini che con un nuovo albero vuole simbolicamente dare il segno di una attenzione alla riduzione dell'impronta ambientale nell'esercizio dell’attività sindacale. Iniziamo oggi da Padova, che sarà sede della giunta Anaepa, con l'impegno, a fine mandato, di aver "punteggiato" l'Italia con i "nostri" alberi”. Nell’occasione, il Presidente Crestini ha consegnato una targa all’Assessore Bressa, con riportata la dicitura “ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Costruttori di futuro sostenibile»

«Ringrazio Anaepa Confartigianato per questa bella iniziativa che sottolinea l’attenzione per i temi ambientali da parte dell’Associazione – afferma Antonio Bressa-. Si tratta di un progetto che ha una forte valenza simbolica e si inserisce in quelle iniziative di forestazione urbana che hanno l’obiettivo di rendere più vivibili le nostre città. Ci dice anche che l’ambiente, specialmente nelle nostre aree urbane, è un tema che ci riguarda tutti e per il quale ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa. Pensiamo se tutti regalassimo alla nostra città un albero, quanto più facilmente potremmo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati per cambiare i nostri spazi urbani. Questo albero dei tulipani, che abbiamo messo a dimora nell’ area verde di Via Grassi alla Stanga, è quindi un segnale della voglia di cambiamento e della consapevolezza che oramai sono diventati un patrimonio collettivo e ci permettono di guardare al futuro delle nostre città con ottimismo»