Ex Marchesi in viale Arcella: chiusa in via curzola, inaugurati gli uffici dell’anagrafe

Alla casa di Quartiere Ex Marchesi, in viale Arcella, sono da oggi 21 novembre operativi i nuovi uffici dell’anagrafe e del decentramento. I servizi anagrafici si sono infatti definitivamente trasferiti lasciando la sede di via Curzola. Anche gli uffici del decentramento e alcuni uffici dei Servizi Sociali sono già operativi nella nuova sede, che nelle prossime settimane sarà ufficialmente inaugurata.

Benciolini

L’assessora ai servizi demografici e al decentramento Francesca Benciolini commenta soddisfatta: «La casa di quartiere dell’Arcella inizia ad essere viva e animata e, mentre siamo in attesa di definire la data vera e propria dell’inaugurazione con tutte le realtà coinvolte, possiamo finalmente annunciare l’operatività dei nuovi uffici dell’anagrafe e del decentramento. Una sede nuova, accessibile e molto comoda alle fermate del trasporto pubblico locale, per tutti i cittadini che avranno bisogno di documenti, certificati, assistenza allo sportello Spid, o altri documenti. Gli uffici dell’Arcella sono tra i più frequentati, basti pensare al fatto che su circa 12.000 Carte di Identità Elettroniche rilasciate dal Comune di Padova nel 2022, la metà sono state rilasciate all’Arcella proprio negli uffici di via Curzola da oggi trasferiti. Vedere finalmente questo importante edificio del Quartiere vivo e animato è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo lavorato molto negli anni scorsi perché l’Arcella potesse vantare un luogo per tutti e di tutti, e dopo un articolato percorso di partecipazione che ha coinvolto moltissimi cittadine e cittadini siamo quasi arrivati al traguardo. La Casa di Quartiere sta muovendo i suoi primi passi e la nostra amministrazione ne è molto orgogliosa»