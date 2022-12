Ostellari: «Tratto Padova-Cittadella tornerà sotto la competenza dell'Anas»

Anche il padovano interessato dallo sblocci dei fondi per le infrastrutture. «Il Paese riparte se si fanno ponti, strade e si aprono cantieri. Grazie al ministro Salvini sono già stati sbloccati 13 miliardi per le infrastrutture del Nord Italia - rivela il senatore leghista e sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari - .Il dossier all’attenzione in queste ore riguarda in modo particolare il Veneto: dal rifinanziamento della legge speciale per Venezia, alle opere per la salvaguardia della città, al tema Concessioni autostradali venete, sino agli interventi sulle strade statali, compresa la 47 della Valsugana, per la quale è in via di definizione il piano che ne prevede il ritorno sotto la competenza Anas, anche nel tratto Padova - Cittadella. Sono certo che l’impegno profuso da Salvini darà frutti e presto potremo inaugurare cantieri e opere. La nostra regione, cuore pulsante del sistema economico italiano, ha finalmente un riferimento diretto e attento nell’esecutivo».