Ance cabina di coordinamento per monitorare lavori del Pnrr: «Vediamo pastoie burocratiche»

«Perché non accada come il Superbonus il Pnrr va monitorato con attenzione, come del resto prevede il decreto 19/2024, e non posso non esprimere apprezzamento per la disponibilità della Prefettura di Padova nel promuovere e favorire le sinergie e il coordinamento tra le diverse amministrazioni, gli enti locali e i soggetti attuatori come la nostra Associazione, al fine di non disperdere risorse, tempo e conoscenze». Lo dichiara la presidente di Ance Padova, Monica Grosselle che ricorda come la legge preveda una cabina di regia con anche il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali più rappresentative. Compito importante della Cabina di coordinamento sarà quello di esaminare le iniziative realizzate, rilevare eventuali criticità e redigere report afferenti agli esiti del monitoraggio svolto.

Il piano d'azione

«La partecipazione di Ance è improntata a un significativo contributo nella definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi del Pnrr a livello provinciale. Le imprese di costruzioni, in quanto soggetti attuatori, possono offrire un utile supporto per comprendere l’effettivo stato di attuazione degli investimenti e far emergere eventuali criticità nella fase realizzativa. In questi giorni viene a galla una problematica che rischia di incidere sulla realizzazione del Pnrr se non verranno adottati provvedimenti. Le imprese associate denunciano uno slittamento continuo dovuto alla lentezza burocratica delle documentazioni e delle verifiche contabili che si ripercuote anche sui tempi di pagamento a fronte di lavori regolarmente eseguiti. Il fenomeno sta creando notevoli difficoltà alle imprese che devono poter contare su flussi di cassa regolari per portare a termine i lavori e pianificare la propria attività. Sono certa che la cabina di coordinamento potrà aiutare a risolvere buona parte di queste problematiche».

Le risorse

«Le risorse in ballo non sono poche e per la provincia di Padova va fatta particolarmente attenzione perché è una delle più importanti del Veneto: sono circa 1 miliardo e mezzo di progetti nel solo capoluogo. I dati del pregevole osservatorio sul Pnrr della Regione del Veneto segnalano una decina di comuni con importi sopra i 10 milioni di euro (Cittadella, Este, Conselve, Abano Terme, Piove di Sacco, Monselice, Vigonza, Camposampiero e Montagnana). Insomma, un volano per le attività economiche che avrà un discreto impatto sul territorio e che va monitorato con attenzione, da vicino, e coordinato al meglio».