Via libera allo sblocco dei crediti incagliati, Gerotto di Ance: «Salvaguardare l'occupazione»

«I pareri espressi dagli istituti di statistica, Ista e Eurostat, confermano quanto siamo andati dicendo in queste settimane: ovvero che i crediti derivati dai bonus edilizi sono da ritenere già contabilizzati nel bilancio statale e quindi devono essere pagati, con urgenza, alle famiglie e alle imprese». Lo dice il Presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, a commento delle comunicazioni ufficiali rese note oggi sulla questione Superbonus.

Le imprese

«Per quanto riguarda le imprese di costruzione - spiega il presidente Gerotto - l’Istat precisa che hanno trainato il Pil del 2021 e del 2022 (+20,7% e +10,2% il valore aggiunto delle costruzioni nei due anni) e che possono fornire un apporto determinante anche alla crescita del 2023. Si tratta di numeri rilevanti sia per il Paese che per la nostra provincia. Nel padovano, ad esempio, i dati del comparto costruzioni, in questi anni, sono stati molto positivi e in costante crescita. Fermare questo trend sarebbe inaccettabile anche perché avrebbe ricadute occupazionali pesanti».

Numeri

Gli ultimi dati elaborati e aggiornati dell’esercizio finanziario della Cassa Edile Interprovinciale del Veneto (CEIV), al 30 settembre 2022, mostrano una massa salari denunciata di 159.511.225 di euro e una massa salari versata (quella effettivamente raccolta) di 155.551.261 con + 5,73% rispetto a quella raccolta nell’esercizio finanziario precedente. Le ore lavorate sono state 13.662.051 (ore CIG: 230.198 tutte attribuibili a meteo avverso e non a mancanza di lavoro). Le imprese attive censite sono 2.107. Erano 1.474 nel 2019 e 1.492 nel 2021. Gli operai attivi 14.196 di cui il 26,93% residenti in provincia di Padova, il 26,12% in provincia di Treviso; il 10,66% in provincia di Rovigo; l’11,57% in altre province della Regione Veneto, il 24,72% fuori regione. L’incremento dei lavoratori rispetto all’esercizio precedente è stato di 730 unità, pari al 5,42%.

Rigenerazione urbana

«In questi giorni emerge con ancora più forza - conclude Gerotto - la necessità di interventi urgenti e sistematici per consolidare quanto è stato fatto finora e poter programmare il futuro nella prospettiva di una stabilizzazione del settore in modo da sostenere le imprese serie e di qualità e poter affrontare progetti di rigenerazione urbana, sostenibilità e rimodellazione green delle abitazioni e degli edifici in genere»