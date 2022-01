Ritardi sui lavori all'Euganeo, Ance: «L'opera va conclusa. Non si ripeta il caso Selvazzano»

«L'opera va conclusa. Non si ripeta un altro caso Selvazzano». Il Presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sul tema dello stadio Euganeo e sulle recenti dichiarazioni dell’assessore Bonavina dal quale emerge come i lavori siano in ritardo e che i costi saliranno a causa del sovrapprezzo dei materiali. «Ci fa piacere che anche la politica abbia compreso l’enorme problema dei prezzi dei materiali per le imprese edili che vanno ad incrementare i costi dei cantieri - evidenzia Gerotto - .Lo diciamo da tempo che questo aspetto rappresenta un fattore che pesa in modo enorme sul settore, rallentando appunto l’esecuzione dei lavori. E, purtroppo, in questo quadro si aggiungono i costi dell’energia che andranno a rendere ancora più pesante la situazione per le imprese edili e che non va sottovalutata».

Lo stadio e il caso Selvazzano

«Le parole dell’assessore testimoniano l’attenzione per un’opera che va conclusa a tutti i costi. Non possiamo pensare che si ripeta a Padova un altro caso Selvazzano (fa riferimento alla piscina Bud Spencer, mai conclusa, ndr) con un’opera pubblica costruita e realizzata con i soldi dei contribuenti che rimane incompiuta - prosegue Gerotto - .Dobbiamo impedire che questo accada perché altrimenti forniremo un’immagine negativa di Padova e della sua capacità di attrarre investimenti e fare sistema.Come Ance Padova abbiamo segnalato in tempi non sospetti alcune criticità del progetto esecutivo e soprattutto i prezzi a base d'asta e i tempi dichiarati dal vincitore del bando non erano congrui. Ed infatti è successo quello che avevamo preventivato, ma ora è necessario superare le difficoltà è arrivare a conclusione dei lavori».

La sicurezza dei lavoratori

«Per Ance Padova è innanzitutto fondamentale che le aziende che lavorano nel cantiere dello stadio rispettino la sicurezza dei lavoratori e questo significa che sia applicato il contratto edile il relativo pagamento della cassa edile di Padova -preme il presidente Ance - .Questa deve diventare una regola per tutti i cantieri perché questo è garanzia di legalità e rispetto di chi lavora. Su questo Ance Padova è irremovibile. È necessario superare questa fase e le difficoltà su questo cantiere perché, in futuro, non si ripetano più determinati errori. Ance Padova è pronta a fare squadra con il Comune, gli ordini professionali, le parti sociali e tutti quei soggetti che hanno a cuore il bene ed il futuro della città».