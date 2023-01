Caso Euganeo, Gerotto: «Dopo l'ok dell'Anac ora bisogna ultimare i lavori. Niente buchi neri»

ll Presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sulle ultime notizie riguardanti lo Stadio Euganeo e, in particolare, sul documento inviato dall’Anac a Comune e Prefettura: «Si tratta sicuramente di un segnale positivo perché si va nella direzione di riprendere i lavori il prima possibile completando così un intervento fondamentale per la città. Come sottolineato più volte è necessario scongiurare il pericolo che questo cantiere diventi un altro buco nero come già successo con la piscina di Selvazzano».

L'indagine

«Non entriamo nelle pieghe giuridiche della vicenda per rispetto del lavoro e dei tempi della magistratura - prosegue Gerotto - .La nostra preoccupazione è per lo stato di salute del cantiere, che rimanendo fermo per molti mesi potrebbe andare incontro ad una situazione di degrado a causa della presenza delle piogge e del ghiaccio che potrebbero infiltrarsi negli interventi già eseguiti. Non solo il degrado dell’opera, ma anche in senso più ampio anche quello sociale con gli spazi che vengono occupati da sbandati o senza tetto».

Il dissequestro

«Ci auguriamo che il dissequestro arrivi il prima possibile (dal Comune dovrebbe arrivare la richiesta in pochissimo tempo, ndr) e che il nuovo bando tenta conto anche dell’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia che stanno attanagliando le imprese edili e che potrebbero rallentare ancora l’opera. E naturalmente che sia applicato il contratto edile garanzia non solo di sicurezza sul lavoro, ma anche di qualità nell’esecuzione dei lavori. È di prioritaria importanza evitare nuovi pit stop a questo intervento per questo serve estrema attenzione nella scelta della nuova impresa che eseguirà i lavori. Come sempre Ance Padova è a disposizione del Comune e pronta a fare la sua parte con l’unico obiettivo di mettere la parola fine a questa vicenda e concludere il cantiere in tempi brevi consegnandolo così a Padova ed ai padovani».

Lonardi

Meno benevolo il consigliere comunale della Lega Ubaldo Lonardi: «Il via libera dell’Autorita’ Anticorruzione (Anac) alla rescissione del contratto instaurato dal Comune di Padova con la ditta Esteel per la costruzione della famigerata curva sud dello stadio Euganeo si presta ad alcune importanti considerazioni. Prima: l’Anac nel giudicare legittimo lo scioglimento del contratto con Estel si rifà all’ordinanza del gip del Tribunale di Padova che evidenzia l’inadeguatezza strutturale dell’impresa Esteel a realizzare l’opera a regola d’arte nel rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, in ciò confortata dalla perizia del consulente nominato dal PM che rimarca l’impossibilita’ tecnica di realizzare le opere previste dal contratto secondo la tempistica indicata dalla stessa impresa aggiudicataria. Sono le stesse cose, addirittura le stesse parole, che continuiamo a denunciare da oltre due anni, dal momento della pubblicazione dell’esisto della gara, in ripetute interrogazioni in Consiglio Comunale e conferenze stampa riportate nei giornali. Interrogazioni e conferenze accolte con sufficienza e a volte sarcasmo da sindaco e assessore Bonavina. Beffardo che i nostri argomenti, inascoltati ieri, oggi aiutino SIndaco e Assessore ad uscire dal pantano in cui sono bloccati da mesi. Seconda: questo comportamento dell’amministrazione comunale sta provocando un ingente danno economico alla città oltre che di immagine e la derisione negli ambienti ultras nazionali per la figuraccia. Ricordo a tal proposito che addirittura la scorsa estate, quando le inadempienze della Esteel erano ormai evidenti a tutti, la Giunta l’ ha addirittura premiata con un ulteriore riconoscimento di una ingente somma (1,5 milioni di euro, pari ad un 25% in più dell’ammontare dell’ intero appalto). Terza: ora la situazione rischia di essere ancora piu’ complicata. E’ tutto da verificare infatti se l’ impresa seconda arrivata avra’ il coraggio di infilarsi in una procedura che per anni, è prevedibile, si svolgera’ piu’ nelle aule dei tribunali che nel cantiere. E ammesso che ne abbia il coraggio rimane il problema dell’ulteriore finanziamento dell’opera, tutto da reperire»