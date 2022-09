Gerotto: «Con il caro bollette il rischio del blocco dei cantieri è altissimo»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sul tema del caro bollette e delle materie prime: «La situazione è davvero complessa per le imprese perché si assiste ad un costante incremento dei costi che rischia di bloccare i cantieri. La nostra preoccupazione è elevata perché non si vedono all’orizzonte soluzioni e, purtroppo, il prezziario regionale che anche su nostra indicazione è stato di recente modificato è già inadeguato».

Energia

Il presidente Gerotto spiega: “Sulle imprese edili pesa il costo dell’energia, ma quest’ultimo ha fatto crescere ancora quello delle materie prime, in particolare acciaio, calcestruzzo, pvc e bitume. È evidente, quindi, che per le imprese stare sul mercato è sempre più difficile. Questa tempesta perfetta metta a rischio le risorse del PNRR perché i cantieri di Padova e provincia rischiano di non aprire e le gare andare deserte. Infatti il prezziario del Veneto, come quello di altre Regioni, è stato già superato dagli ultimi aumenti che si attestano intorno al 35% secondo una ricerca di Ance Nazionale. Questa situazione non si fa sentire solo sulle opere pubbliche, ma anche gli effetti positivi del Superbonus rischiano di essere annullati».

Sostegno

Il presidente Gerotto conclude così: «Il sostegno alle imprese edili è una priorità. Nei prossimi mesi con il contesto attuale molte imprese rischiano di chiudere e questo ha ricadute sull’esecuzione dei lavori, ma anche dal punto di vista sociale con molte persone che rischiano di perdere il lavoro».