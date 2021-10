Ance: «L'aumento dei prezzi delle materie prime inciderà su stadio, tram e pediatria»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto interviene sul tema dei costi delle materie prime delle costruzioni, che come è noto hanno subito dei notevoli incrementi che hanno portato il Governo ad avviare una revisione dei contratti in corso di esecuzione nel primo semestre di quest’anno: “Certamente è un segnale positivo e di attenzione, ma non basta. Il problema dell’innalzamento dei prezzi riguarda anche i contratti di prossimo affidamento, i cui progetti, infatti, sono stati certamente redatti sulla base di prezzi distanti dai reali valori di mercato. Oggi per le imprese è difficilissimo stare dentro i costi e questo vale anche per diversi cantieri su Padova come la nuova pediatria, la nuova linea tramviaria stazione-Voltabarozzo e naturalmente lo stadio che con i ritardi accumulati registra un innalzamento rispetto ai valori di partenza. La situazione è allarmante e preoccupante per le imprese edili, ma anche per le stazioni appaltanti perché potrebbero fermarsi i cantieri o portare molte imprese a non partecipare ai bandi perché insostenibili dal punto di vista economico”.

-17% di stazioni aplattanti

“Oggi su alcune voci i prezziari delle stazioni appaltanti sono inferiori del 17% rispetto ai valori del mercato. Si tratta di una differenza enorme su cui bisogna riflettere e fermarsi prima di mettere in difficoltà le imprese edili. A queste condizioni oggi è impossibile lavorare ed Ance Padova sottolinea una criticità che è stata portato anche da Ance nazionale al Governo”. Il problema dell’adeguamento dei prezzari infatti è stato segnalato da Ance Nazionale anche con una lettera che, in un passaggio, sottolinea come “lo stesso Codice dei Contratti chiede alle stazioni appaltanti di ricorrere a prezziari aggiornati. Obbligo, questo, che naturalmente non va inteso in senso solo formalistico (vale a dire come mera applicazione dell’ultimo prezziario utile), ma necessariamente sostanziale, implicando, cioè, per le committenti un’opera di revisione dei prezzari – e dei progetti - ogniqualvolta sia riscontrabile – come ora- una loro non aderenza al dato reale”.

Prezziari

“I prezziari oggi applicati sono fuori mercato e di conseguenza rischiano di far lavorare le imprese sotto costo. Si tratta di una situazione complessa ed articolata a cui bisogna mettere mano in tempi rapidi perché rischia di frenare la ripresa e l’impatto positivo degli incentivi di cui tanto si parla in questi giorni. Il costo delle materie prime non sembra dare tregua al mercato e questo allunga i suoi effetti negativi sui contratti che si stipuleranno in futuro per questo vanno aggiornati immediatamente i prezziari che oggi sono lontani dai valori dell’economia reale”.