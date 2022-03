Provvedimenti sul caro prezzi, Gerotto (Ance): «Si rischia di scrivere la parola fine al Pnrr»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, esprime la sua preoccupazione dopo che è saltata all’ultimo minuto la norma che consentiva di sospendere gli appalti per il caro prezzi in attesa delle compensazioni: «Con questa decisione si rischia di scrivere la parola fine al Pnrr. Come sistema Ance siamo senza parole per la gravità di una scelta che condanna le imprese ed i cantieri ad una lenta agonia».

Il commento

«Negli ultimi mesi i costi delle materie prime, dell’energia e dei carburanti hanno subito un incremento esponenziale che hanno stravolto gli equilibri di mercato costringendo talvolta le imprese a lavorare sottocosto. Questo non è sostenibile perché significa una cosa molto semplice: chiudere nel giro di pochi mesi. Le imprese stanno ancora aspettando i primi stanziamenti calcolati quando le materie prime costavano metà rispetto ad adesso - dice Gerotto - La decisione di sospendere gli appalti era doverosa ed un segno di responsabilità e l’unica via per salvare i lavori già avviati. Il rischio concreto è quello di rendere nullo l’effetto delle risorse in arrivo dalle Europa che in Veneto sono circa 2,7 miliardi con importanti opere da realizzare a Padova e provincia. Purtroppo si sta facendo un danno enorme alle imprese, ai cittadini ed allo sviluppo del territorio». Secondo il presidente di Ance Padova «serve un intervento immediato e muscolare del Governo, come hanno fatto altri Paesi europei, per garantire la possibilità alle imprese di poter lavorare. Siamo molto preoccupati anche per le ricadute sociali che la crisi del settore potrebbe avere con la perdita di posti di lavoro, dietro i quali ci sono persone e famiglie».