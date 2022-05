Ance: «Tram opera strategica per la città. Lo stop sarebbe stato un problema di sviluppo»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commenta così la bocciatura da parte del Tar del ricorso presentato dal comitato "No Rotaie" di Voltabarozzo sulla realizzazione del tram: “Questa è un’opera strategica per Padova ed il fatto che non si fermino i lavori è un segnale positivo anche per le imprese edili. Rispettiamo chi protesta, ma uno stop ai lavori sarebbe stato un problema per lo sviluppo della città, ma anche per chi deve eseguire i lavori. Le opere devono rispettare il cronoprogramma e procedere spedite e non fermarsi perché questo rischia di essere un problema come è successo in altri cantieri in città. Per questo dopo la decisione del Tar è ora di andare avanti rapidamente con i lavori senza perdere ulteriore tempo».

Cantieri

«Come già detto nelle scorse settimane ci aspettiamo che nei cantieri sia applicato dalle aziende che hanno vinto la gara il contratto edile perché significa garanzia di qualità e professionalità nell’esecuzione dei lavori e soprattutto il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro - prosegue Gerotto - .E in questo modo si premiano le aziende oneste che rispettano le regole. In questo senso la norma approvata di recente nel decreto taglia prezzi che consente solo alle imprese con attestato Soa di realizzare i lavori del Superbonus è un segnale positivo e che tutela la legalità e le imprese del sistema Ance. Proprio i bonus edilizi saranno al centro di un evento che si terrà venerdì al centro congressi di Padova e che vedrà Ance Padova in prima fila insieme alle istituzioni ed agli stakeholder del territorio. In una fase complessa e delicata come questa non si possono bloccare i cantieri perché le aziende sono già in difficoltà a causa dei costi delle materie prime, dell’energia e dei carburanti che stanno mettendo in ginocchio il settore».