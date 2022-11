Ance: «Ben vengano i soldi del Pnrr, ma occhio alle infiltrazioni mafiose»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commenta positivamente la notizia delle risorse del Pnrr ottenute da Padova. Oltre 300 milioni di euro, di cui 238 solo per il tram: «Si tratta di finanziamenti fondamentali per programmare ed investire sul futuro facendo diventare la città un modello di sviluppo a livello internazionale. I finanziamenti sono sicuramente un segnale positivo in grado di attivare un effetto volano sul tessuto economico locale coinvolgendo anche le imprese edili - sostiene Gerotto - .È necessario, però, fare attenzione alle infiltrazioni mafiose che potrebbero tentare di mettere le mani sugli oltre 300 milioni in arrivo dall’Europa come ha sottolineato anche il Prefetto nei giorni scorsi».

Infiltrazioni

«Stiamo attraversando una fase molto delicata a causa dell’innalzamento dei costi delle materie prime e soprattutto dei costi dell’energia che hanno messo in ginocchio molte imprese e questo potrebbe creare un terreno fertile per l’infiltrazione nel tessuto economico locale di quei capitali che arrivano da attività illecite - prosegue il presidente Ance - .È un fenomeno che dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze e la via per farlo è quella di fare squadra per trovare soluzioni condivise ed efficaci. Ance Padova è pronta a fare la sua parte perché vuole essere interlocutore serio ed affidabile e pronto a lavorare al fianco delle istituzioni».

Contratti

«L’obbligo di applicazione del contratto edile nei cantieri sostenuto con forza da Ance Padova è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma può costituire anche un deterrente per tenere lontane quelle imprese che non rispettano le regole. Le infiltrazioni mafiose sono una minaccia per la nostra economia difficile da debellare, ma lavorando tutti insieme possiamo farcela perché questo significa tutelare chi lavora in mono onesto».