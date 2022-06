Ance: «Un patto per lavoro e legalità in edilizia per tutelare imprese e lavoratori»

Un patto per la legalità e la sicurezza nel lavoro edile per essere pronti a sfruttare le opportunità del Pnrr e soprattutto contrastare le frodi sui bonus in edilizia che rischiano di vanificare l’impatto positivo degli incentivi. È questo quanto emerso oggi nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Cassa Edile di Padova alla presenza del presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, insieme alle organizzazioni sindacali rappresentate da Gianluca Badoer Segretario Provinciale Fillea Cgil, Gino Gregnanin - Segretario Feneal Uil Area Vasta Veneto - Sede di Padova e Rovigo, Giorgio Roman - Segretario Filca Cisl Sede di Padova e Rovigo.

L'accordo

L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare l’accordo raggiunto lo scorso marzo sul contratto edile, che rappresenta per lavoratori ed imprese un elemento fondamentale. Le organizzazioni sindacali ed Ance Padova hanno ribadito la volontà di collaborare e fare sinergia su diversi aspetti estremamente sensibili in questa fase per il settore dalla sicurezza sul lavoro alla formazione passando per il contrasto del lavoro nero e l’individuazione di soluzioni per frenare l’impatto negativo dell’aumento delle materie prime. Nel corso della riunione le organizzazioni sindacali ed Ance Padova hanno condiviso la necessità di sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR. In particolare i soggetti in questione intendono sollecitare l'introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso ai valori di mercato.

Gerotto

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, e le organizzazioni sindacali con Gianluca Badoer (Segretario Provinciale Fillea Cgil), Gino Gregnanin (Segretario Feneal Uil Area Vasta Veneto - Sede di Padova e Rovigo) e Giorgio Roman (segretario Filca Cisl Sede di Padova e Rovigo) hanno sottoscritto la seguente dichiarazione: «L’incontro di oggi rappresenta un segnale forte e chiaro, ovvero non c’è spazio in edilizia per chi non rispetta le regole nei cantieri dei nostri territori ed il fatto di essere a fianco delle organizzazioni sindacali esprime la volontà di fare squadra e collaborare per la tutela delle imprese e dei lavoratori. Ci tengo a ringraziare i sindacati presenti qui oggi e per il lavoro che fanno ogni giorno con l’obiettivo di tutelare le persone che lavorano in edilizia. Il rispetto del contratto edile è il nostro baluardo per la legalità e per la sicurezza dei lavoratori per questo chiederemo compatti alle istituzioni che venga inserito nero su bianco nei bandi degli appalti l’applicazione di tale contratto e questo avverrà, in particolare, con la nuova giunta di Padova da cui ci aspettiamo fin da subito impegni precisi. Il contratto edile è uno strumento di garanzia su molteplici fronti: sicurezza, formazione, premialità, ingresso nel mondo del lavoro»