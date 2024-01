Anche l'Euganeo saluta Andrea Moretto

All'Euganeo avrebbe dovuto esserci anche Andrea Moretto, seduto al suo posto in tribuna stampa, per il big match tra Padova e Mantova. Invece c'è tutto uno stadio, questa sera finalmente con un colpo d'occhio come non si vedeva da tempo, a tributargli un sentito saluto. Andrea Moretto era davvero una persona molto ben voluta, rispettata, apprezzata.

Non è retorica e lo dimostra l'affetto e la commozione che anche questa sera gli si è tributata. Sin dal momento in cui si è venuti a conoscenza della notizia della prematura morte del caporedattore di Telenuovo e collaboratore della Gazzetta dello Sport, l'emozione a fronte di questa precoce perdita è stata tanta. Poi oggi, nella stessa giornata, prima il partecipatissimo rito religioso svoltosi nella chiesa di Montà, poi la sera stessa quello "pagano" dello stadio. Due grandi emozioni per una persona che ha fatto della sua cifra stilistica il saperle controllare e se proprio costretto ad esternarle, come quando raccontava un gol del Padova, lo ha sempre fatto come fosse una garbata eccezione. Perché era anche questo il collega Andrea Moretto, una persona estremamente educata. Seria ma non seriosa. Uno che sapeva aspettare ma anche farsi rispettare, che non aveva bisogno di alzare la voce. Una persona di rara educazione che ha caratterizzato tutto il percorso di vita professionale.

Un mazzo di fiori in tribuna stampa, il minuto di silenzio in suo ricordo. Peccato per la malsana abitudine presente negli stadi di non rispettarlo fino all'ultimo, come è accaduto anche stasera per via dei petardi e degli insulti partiti dalla curva ospiti. L'applauso del resto dello stadio, lo striscione della Fattori. Non si può neppure dire che mancherà, Andrea Moretto. Come è parso evidente dall'atmosfera in tribuna stampa, dove la moglie Stefania e il figlio Dario si sono seduti al suo posto per l'inizio del match finito male per i biancoscudati sconfitti per 0 a 5, e dove era palpabile la nostalgia e il dolore di tanti amici e colleghi, non si può neppure dire che mancherà, perché è chiaro che Andrea manca gjà.