Anche il Rettore vaccinato con dose Astrazeneca del lotto ritirato da Aifa: «Avanti con la campagna vaccinale»

Nessun problema, nonostante i vaccini soministrate provengono proprio dal lotto di AstraZeneca che Aifa ha ritirato a causa "di alcuni eventi avversi gravi" avvenuti sul territorio nazionale. E' lo stesso da cui si sono attinte dosi somministrate ad appartenenti delle forze dell'ordine e dipendenti dell'Università di Padova.

Vaccini

Nessuna delle persone alle quali è stato somministrato il vaccino ha avuto serie complicazioni, hanno fatto sapere i sindacati di polizia e l'Università. Solo qualche linea di febbre e nulla di più. Tra i vaccinati con una dose del lotto finito nell'occhio del ciclone c'è anche il Rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto. Anche lui ha avuto qualche linea di febbre ma nulla di più. Il piano delle vaccinazioni dell'Uniersità va quindi avanti secondo quanto programmato.

Il comunicato ufficiale dell'AIFA

"A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19 - così la nota ufficiale - AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea". Secondo l'Aifa "al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. AIFA sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile".