Anche al Vimm bandiere a mezz'asta per i morti da Covid

Anche la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – VIMM, nella sua sede di Via Orus 2 a Padova, ha accolto l’invito della Presidenza del Consiglio dei ministri ad esporre le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19. «Il Covid-19 ha cambiato le vite di tutti noi, cittadini e ricercatori, imponendo restrizioni di ogni tipo – commenta il Prof. Francesco Pagano, Presidente della Fondazione – Il nostro Istituto ha risposto da subito all’emergenza pandemica, impegnando ingenti risorse umane ed economiche nella lotta contro il virus».