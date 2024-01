Andrea Moretto, i funerali lunedì a Montà

I funerali di Andrea Moretto saranno celebrati lunedì 8 gennaio alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Montà, quartiere in cui viveva con la moglie Stefania e il figlio Dario. La salma del caporedattore di Telenuovo, scomparso a Lecce nella notte del 4 gennaio dopo un attacco cardiaco, farà ritorno a Padova domenica mattina, 7 gennaio, intorno alle 13. Dalle 14.30 alle 18 verrà allestita la camera mortuaria per quanti vorranno tributargli un ultimo saluto.

La notizia della morte di Andrea Moretto è stato davvero un fulmine a ciel sereno che ha colpito tutti. Ne sono testimonianza i tanti attestati di affetto, di stima e di cordoglio, che giungono dalla politica, dallo sport e dal mondo imprenditoriale. La scomparsa di Andrea Moretto ha gettato nello sconforto più totale l’Ascom Confcommercio di Padova.«Andrea era uno di noi - ha detto il presidente Patrizio Bertin - nel senso che non solo ricordava con piacere, quasi con orgoglio, il suo passato di ragazzino che portava in Ascom le fatture dell’attività di “casoin” di mamma e papà, ma soprattutto perchè non c’era nostra manifestazione, o iniziativa o semplice incontro che non lo vedesse attento e partecipe. Non so dire quante volte ci abbia seguito nelle nostre discese nella capitale per le assemblee generali o per le manifestazioni di protesta. Rigoroso nel lavoro, sempre disponibile, univa la passione per il giornalismo alla sottile ironia di chi, pur depositario di grandi responsabilità, sapeva non prendersi troppo sul serio. Mentre ci stringiamo commossi ai familiari conclude Bertin - e in particolare alla moglie Stefania e al figlio Dario, intendiamo essere vicini anche ai giornalisti e ai tecnici di Telenuovo che oggi piangono un compagno di lavoro ma che, come noi, piangono soprattutto la scomparsa di un amico».

Il vicepresidente del gruppo consiliare regionale di FdI Enoch Soranzo ha così ricordato il giornalista: «In più occasioni mi era capitato d’incontrare Andrea Moretto, e di apprezzarne le doti di professionista serio, persona onesta e giornalista estremamente preparato, innamorato di Padova. In questo tristissimo momento di sconforto e dolore desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai colleghi di Telenuovo e a tutte le persone che gli erano care, per una perdita così improvvisa e inaccettabile. Ricordo ancora con nostalgia il suo profondo e costante impegno nel Calcio Padova, le corrispondenze della Gazzetta dello Sport, e il suo sorriso per sdrammatizzare anche i momenti più critici della cronaca. In questi giorni avevamo tutti sperato ce la potesse fare, e invece oggi siamo qui a piangerlo con un profondo senso di smarrimento e la sensazione di un’ingiustizia, che ci ha privato troppo presto di un uomo intellettualmente onesto».

Anche il consigliere regionale Arturo Lorenzoni ha avuto parole di grande affetto: «Partecipo al cordoglio per la morte di Andrea Moretto, un professionista serio e capace che ho sempre apprezzato per la sua professionalità e il calore umano. Esprimo sincere condoglianze alla redazione di Telenuovo e alla sua famiglia».

Con un post hanno epresso le loro condoglianze anche i supporter della Fattori: «Gli Ultras Padova esprimono il proprio dolore in seguito alla prematura scomparsa di Andrea Moretto, tifoso Biancoscudato. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia e a tutte le persone a lui più care. Riposa in pace».