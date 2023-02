Anello delle Città Murate, partiti i lavori tra Ponte della Torre e Ponte Sostegno

Hanno preso il via i lavori per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale Anello Città Murate, nel tratto compreso tra il Ponte della Torre e il Ponte Sostegno.

Il progetto

Il progetto prevede la messa in sicurezza di un tratto di circa 2.400 m, che attualmente risulta pavimentato solo nella parte terminale, verso il Ponte di Sostegno. Verranno effettuati scavi di sbancamento per la rimozione dello strato vegetale, lavori di stabilizzazione a calce del terreno esistente e compattazione, lavori di formazione dello strato di base in misto cementato e lavori di realizzazione della pavimentazione in “triplo strato” di emulsione bituminosa e pietrisco a granulometria variabile. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 235.000 euro, finanziati da contributo regionale e da fondi propri dell’Ente comunale.

Obiettivi

L’obiettivo di lavori, promossi dal Piano Provinciale delle Piste Ciclabili, è di connettere la rete ciclabile del territorio, valorizzando i percorsi storici e naturalistici già presenti, attraverso interventi di miglioramento e messa in sicurezza. I lavori saranno terminati entro aprile.

Pajola

«E’ fondamentale, oggi più che mai, valorizzare la mobilità debole all’interno del nostro territorio, incentivando la sostenibilità ambientale con interventi mirati che garantiscano fruibilità e sicurezza delle ciclovie, anche per favorire il turismo. - commenta il Sindaco Matteo Pajola. - Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di percorsi naturalistici, paesaggistici e culturali, tra i Colli e i fiumi. Si tratta di un intervento importante, realizzato grazie al contributo regionale AVEPA in collaborazione con la Provincia di Padova e con i Comuni di Ospedaletto Euganeo e Borgo Veneto.».