E' morto Angelo Rinaldi, le sue opere custodite anche al museo degli Eremitani

Dopo breve malattia, è morto il noto artista, pittore e scultore, Angelo Rinaldi. Nato a S. Vito di Vigonza, studia arte in Italia e all’estero e frequenta oltre che l’Accademia d’Arte di Venezia gli studi personali di artisti contemporanei Italiani ed Internazionali tra i più affermati.Artista eclettico, di livello internazionale, molto noto nella città di Padova, dove per numerosi anni con il socio Fausto Tonello ha gestito la Galleria d’ Arte "La Teca". Le sue opere sono presenti al Museo degli Eremitani di Padova, nella preziosa Collezione d’arte della Farnesina a Roma, al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, e molti altri. Risale al 1965 la sua prima mostra personale di pittura, all’epoca, figurativa.Negli anni successivi si dedica anche alla scultura e al design, collaborando con importanti aziende produttrici di vetri, ceramiche, mobili e oggetti per la casa. Dagli anni settanta, partecipa, contemporaneamente, ad esposizioni di design – pittura e scultura in Italia e all’estero, su invito presenzia a tutte le edizioni del Triveneto Design. Nel 1995 approda al mondo del gioiello contemporaneo partecipando a Firenze alla Mostra, presso la Galleria Fallani : “Quando l’oro parla” gioielli d’autore”, una selezione di pittori, scultori, architetti e designers a livello internazionale che si sono cimentati nella produzione del gioiello. Tra gli autori partecipanti, oltre a Angelo Rinaldi, ricordiamo Afro, Caporossi, Consagra, Fontana, Franchina, Melotti, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro, Claudio Salocchi, Marco Lodola e molti altri. Le esequie si terranno in forma privata. L’artista verrà tumulato nel cimitero di San Vito di Vigonza, borgo in provincia di Padova e lungo la Riviera del Brenta, nel quale Angelo Rinaldi tornava sempre per rigenerare le sue energie e progettare nuove opere ed orizzonti.