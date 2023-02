E' veneto il disperso italiano tra le macerie lasciate dal terremoto in Turchia

C'è un veneto tra i dispersi del terremoto che poco dopo le 4 del mattino di lunedì del 6 febbraio ha distrutto Siria e Turchia, provocando finora oltre 5mila morti. Non si hanno notizie di Angelo Zen di Martellago, 60 anni, consulente orafo, che soggiornava nella città turca di Kahramanmaras, esattamente al Sahra Hotel, andato completamente distrutto dalle scosse. Era in Turchia per lavoro. Non può essere escluso che sia tra le vittime del terremoto che ha letteralmente spostato l’Anatolia di 5 metri e il nord della Siria.

La famiglia di Zen

Sono ore di apprensione per la famiglia di Angelo Zen.I figli Mirko e Leonardo e la moglie Patrizia per ora hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni o commenti. L'ultima chiamata e contatto con Angelo risale a domenica 5 febbraio. «Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto - commenta invece il presidente della Regione, Luca Zaia - .Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse»