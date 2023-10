Ora anche Chiesanuova ha il suo anagrafe dove richiedere la carta d'identità elettronica

Cresce il numero degli uffici anagrafici nei Quartieri dove è possibile richiedere ed ottenere la carta di identità elettronica (Cie). Da oggi, 17 ottobre, anche l’ufficio decentrato del Quartiere 6 in Via Dal Piaz, a Chiesanuova, è abilitato alla procedura per il rilascio della Cie, un servizio che si aggiunge a quello del rilascio gratuito delle credenziali per l’attivazione dello Spid, il rilascio di permessi temporanei per l’accesso alla Ztl e la concessione per l’utilizzo delle sale di quartiere. Il rilascio della Cie è un servizio molto apprezzato dai cittadini e già stamattina dopo le 8,30 alcune persone hanno completato con soddisfazione la procedura di richiesta. Per agevolare ulteriormente i cittadini è stato installato anche un chiosco per le fototessera. La Carta di Identità Elettronica con l’attivazione dello sportello nella sede del Quartiere 6 può essere richiesta oltre che all’ Anagrafe Centrale anche in tutte le sedi dei Quartieri con l’esclusione per ora solo della sede del Quartiere 5 in Piazza Napoli alla Sacra Famiglia. Al debutto del nuovo servizio, questa mattina alle 8,30 erano presenti l’assessora ai servizi demografici Francesca Benciolini e il presidente della Consulta 6A Luciano Sardena.

L'assessora Benciolini

L’assessora Francesca Benciolini sottolinea: «Siamo soddisfatti di aver esteso ulteriormente il servizio di rilascio della Carta di Identità Elettronica anche al Quartiere 6. Stiamo lavorando per portare nei quartieri, vicino ai cittadini, quanti più servizi possibili, in quell’ottica di Città Policentrica o se vogliamo di città dei 15 minuti, che diventa realtà proprio quando le persone non devono attraversare mezza Padova per ottenere un documento o sbrigare una pratica. Avere più punti in città che erogano i servizi, vuol dire anche diminuire le code e i tempi di attesa perché le persone si distribuiscono su più sportelli. Parallelamente vogliamo anche rendere sempre più utilizzabile il canale on line, per tutti quei servizi che non richiedono la presenza fisica della persona interessata. Con la tecnologia oggi in uso, per la carta d’identità elettronica è necessario recarsi allo sportello anche perché bisogna dare le proprie impronte digitali attraverso un apposito terminale. Questa mattina parlando con le prime persone che hanno usufruito del servizio ho raccolto impressioni molto positive e sicuramente il numero di accessi crescerà man mano che le persone conosceranno questa opportunità. Anche per questo abbiamo predisposto un volantino che illustre e sintetizza in modo chiaro tutti i servizi dei quali si può usufruire nelle sedi dei Quartieri che sarà distribuito dai prossimi giorni».