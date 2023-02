Stefania Randi si è arresa al cancro, ma il suo sorriso non morirà mai

Tre anni di dolore, ma anche di speranza. Alla fine Stefania Randi, 48 anni di Anguillara, storica militante della Lega, si è arresa ad un tumore. Moglie e mamma di due figli, era una donna che non aveva paura, che sfidava il male con la consapevolezza che la sua battaglia era difficile, ma con coraggio e orgoglio non voleva arrendersi.

Lo straziante post

A novembre dello scorso anno su Facebook Stefania scriveva: «Oggi dal cancro si può guarire, oppure si può imparare a convivere con la malattia, e molti ci riescono. Ma "normali" non si è mai più. Si è diversi, un'altra cosa, spesso migliori, più consapevoli, più dolci. Ma niente è più come prima. Il cancro è vigliacco, il cancro è tenace, rode e corrode, si nasconde per attaccare all'improvviso, sparisce per poi riapparire all'improvviso».

Chi era Stefania

Stefania fino all'ultimo respiro ha potuto contare sull'amore del marito Stefano e quello dei suoi adorati figli, Gaia di 20 e Amos di 28 anni. Amava il mare Stefania e le note delle canzoni di Vasco Rossi erano la colonna sonora della sua vita. La sua missione era quella di crescere bene i propri figli, supportare il marito in ogni sua azione e fare del bene al prossimo. Il tutto sempre con eleganza e con il sorriso stampato sulle labbra.

L'ultimo saluto

Non appena si è diffusa la notizia della sua morte, decine di attestazioni di vicinanza sono arrivate ai suoi familiari. Dal mondo politico soprattutto dove Stefania era amata da tutti gli ambienti vicini alla Lega, ma anche da persone che avevano idee diverse, ma che ne riconoscevano la forza di volontà, la grinta e la voglia di contribuire a creare un mondo migliore. Domani, martedì 21 febbraio alle 15,30 nella parrocchia di Borgoforte di Anguillara Veneta dove viveva, si celebrano i funerali.