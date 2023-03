Anguillara Veneta saluta Valerio Buoso: «Uomo umile e generoso. Abbiamo bisogno uno dell'altro»

Sono in tanti, oggi 8 marzo, fuori e dentro la chiesa di Anguillara Veneta. Sono qui per portare l'ultimo saluto allo sfortunato Valerio Buoso, il 75enne che la sera del 3 marzo scorso è finito con la sua auto nel Gorzone. Probabilmente colto da malore, ha perso il controllo del mezzo finendo in acqua. «Una vita fatta di lavori e di sacrifici, con la sua famiglia. I suoi tre figli, i due nipoti e la moglie sempre a fianco a lui», ricorda il celebrante. Valerio, che però in paese tutti hanno sempre chiamato Stefano, era una persona molto nota. Anche per la sua attività legata al volontariato, era impegnato nell'aiuto delle persone disabili. Ci sono gli amici di sempre, ci sono i cittadini di Anguillara Veneta ma ci sono anche tanti uomini in divisa. Con Valerio Buoso infatti, la sera di quel maledetto 3 marzo, ha perso la vita anche Domenico Zorzino, il poliziotto quarantanovenne che si è tuffato nelle acque gelide del fiume per cercare di salvare Buoso. «Abbracciati, uniti, li hanno trovati», si ricorda durante l'omelia. «Così dobbiamo stare anche noi. Non fermiamoci alla nostalgia e la dolore». Ricorda ancora, don Gianpaolo: «A parti invertite sarebbe andata nello stesso modo perché era una persona generosa, anche se umile, riservato e discreto. Oggi sarebbe in imbarazzo con così tanta gente». In più passaggi è stato messo in evidenza il legame tra Domenico Zorzino e Valerio Buoso. Due famiglie unite dal dolore: «Noi abbiamo bisogno uno dell'altro». Al termine dell'omelia gli interventi della sindaca di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, che del defunto era anche parente. A seguire le parole delle figlie e della nipote che hanno ricordato in modo sentito e affettuoso il povero Valerio Buoso. L'intero paese è a lutto, negozi e bar sono tutti chiusi, per l'intera giornata.