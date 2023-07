Cani picchiati da un cacciatore, si presentano gli animalisti a casa sua: «Liberali o torneremo»

Nei giorni scorsi la notizia che ha sconvolto non solo gli amanti degli animali, ma anche gente comune è arrivata ovviamente alle orecchie delle associazioni. Un cacciatore era stato sorpreso e filmato mentre picchiava i suoi cani. Il fattaccio è accaduto a Rovolon un paese in provincia di Padova. I volontari della Lav si sono recati sul posto ed hanno fatto intervenire i carabinieri della stazione locale, tant'è che successivamente i cani picchiati sono stati sequestrati. Il cacciatore però ha fatto ricorso e ottenuto la restituzione degli animali. Nel frattempo però i cani sono spariti. A far visita al cacciatore ci hanno pensato i militanti di "Cemtopercentoanimalisti", che l'altra notte hanno affisso uno striscione nei pressi dell’abitazione dell'uomo e lanciando un appello e un avvertimento: «Il cacciatore in questione ceda i suoi cani, dato che ha dimostrato di non essere degno di accudirli. In caso contrario torneremo all’attacco già domenica prossima con un presidio autorizzato nei pressi della sua abitazione»