Distrutta un'altana per cinghiali. Gli animalisti: «Siamo stati noi e lo rifaremo. Non permetteremo lo sterminio»

Distrutta un'altana per uccidere cinghiali. Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti si sono recati in zona Arquà Petrarca (parco dei colli Euganei) ed hanno scovato un'altana. La struttura si trovava all'interno di un uliveto, non aveva nessun cartello rilasciato dall'autorità competente: «Quindi era sicuramente abusiva, ma il fatto non ci stupisce più di tanto, da tempo la zona del parco dei colli Euganei è diventata la base logistica dei cacciatori - sostengono da Centopercentanimalisti - .I nostri militanti, senza pensarci due volte l'hanno distrutta. Poco importa se fosse regolare o abusiva, quelle strutture di morte devono sparire. Le eventuali denunce non ci spaventano, anche se la legge "Cartabia" parla chiaro, a buon intenditore poche parole». Poi la "minaccia": «La nostra lotta in difesa dei cinghiali continuerà. Infine, ricordiamo ai fenomeni che gestiscono il parco dei colli Euganei, che Centopercentoanimalisti rivendica sempre le sue azioni. Se la legge permette uno sterminio di animali indifesi, senza colpe, noi la infrangiamo».