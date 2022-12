All'Euganeo arriva il Trento, ad accoglierlo lo striscione degli animalisti

Domani il Trento gioca contro il Padova allo stadio Euganeo. Ad accoglierli troverà anche uno striscione di "Noi Centopercentoanimalisti": «Abbiamo sempre accompagnato le squadre trentine in tutte le principali competizioni e sempre all'insegna del motto: "Lo sport non cancella l'odore" - spiegano - .L'odore è quello del sangue e della morte di tanti animali liberi, che in quella zona d'Italia vengono massacrati con particolare ferocia: orsi, lupi, cervi, marmotte. Non dimenticheremo gli orsi ammazzati con vari pretesti, anche di recente. E i politici locali che premono per poter liberamente sterminare i lupi, come già stanno facendo con i cervi. Chi dovrebbe tutelare la natura, è in prima fila per distruggerla: questo per favorire gli interessi degli speculatori e le voglie dei cacciatori, troppo numerosi da quelle parti».

Lo striscione

«Prendiamo l'occasione degli eventi sportivi per far sentire la voce degli animali, ricordando che la caccia non porta bene - chiudono - e per questo oggio 3 dicembre noi militanti abbiamo affisso uno striscione contro il Trentino sui cancelli dello stadio Euganeo di Padova». Lo strscione recita: : "Lo sport non cancella l'odore! Trentino terra insanguinata", ma c'è spazio anche per tifare Padova.