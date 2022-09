Inizio della scuola, Giordani e Piva: «Fate in modo che la vostra comunità cresca forte e coesa»

Questa la lettera aperta scritta dal sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessora alle politiche educative e scolastiche Cristina Piva per l'inizio del nuovo anno scolastico:

"Care ragazze e cari ragazzi, buon inizio di anno scolastico a voi e a tutte le vostre famiglie. Inizia un nuovo anno scolastico che sarà per molti di voi un nuovo cammino, un approccio con ambienti e persone non conosciute che entreranno a far parte della vostra vita. La scuola, oltre ad essere un luogo di apprendimento e di crescita culturale, negli ultimi anni ha messo in evidenza anche la sua importanza per lo sviluppo personale ed emotivo di chi la frequenta. In questo luogo di vita e di incontro, che tanto è mancato negli ultimi due anni, si sperimenta la relazione fra individui e si impara a comunicare, ascoltare, comprendere noi stessi e gli altri, collaborando nel rispetto dei ruoli ma soprattutto nel rispetto di ogni persona che incontriamo. Qui, dove possono nascere amicizie e legami duraturi, si sperimenta il valore della comunità e voi potete fare in modo che la vostra comunità cresca forte e coesa ponendo attenzione a ogni individuo che avete di fronte ma anche alle parole che utilizzate, ai gesti, agli atteggiamenti perché anche questi sanno costruire o demolire a seconda delle nostre finalità. Gentilezza e rispetto dovrebbero essere le parole guida del nostro agire, perché tutte/i vorremmo essere approcciati con queste stesse modalità. E non dimenticate di avere un atteggiamento rispettoso anche verso l’ambiente, il luogo che ci ospita e verso le cose che utilizzate, siano esse di vostra proprietà che di uso pubblico, perché tutto ciò richiede risorse ed energie sempre più preziose. Proprio in questo periodo di grosse difficoltà, pandemia, guerra, ricerca delle risorse energetiche, siccità, cambiamenti climatici, ci dobbiamo interrogare tutti su come possiamo contribuire a migliorare la nostra comunità e il nostro ambiente. Sta anche a voi fare le scelte giuste e consapevoli. Vorremmo cogliere questa occasione per portare il nostro saluto anche alle/ai dirigenti, alle vostre docenti e ai vostri docenti e a tutte le operatrici e gli operatori che vivono la vostra stessa esperienza e che vi seguono nel percorso di crescita. Anche a tutte/i loro il nostro più fervido augurio per un sereno anno scolastico".