Istituti pronti grazie ai lavori estivi: pronti per l'inizio dell'anno scolastico anche a Selvazzano

Sono proseguiti per l’intero periodo estivo gli interventi nelle scuole presenti sul territorio di Selvazzano Dentro per una ripartenza in sicurezza per gli alunni e per tutto il personale scolastico.

Selvazzano Dentro

Spiega il sindaco Giovanna Rossi: «Continua la collaborazione e l’impegno tra istituzioni, scuole e genitori per organizzare al meglio l’avvio del nuovo anno scolastico. Dopo i vari incontri tecnici tenuti con le dirigenti scolastiche, i referenti dei vari plessi, i responsabili della sicurezza, i presidenti dei consigli d’istituto, i capisettore dell’ufficio tecnico e della pubblica istruzione ed i vari collaboratori comunali e l’incontro tenuto al “Centro Civico F. Presca” tra rappresentanti dei genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, uffici comunali ed amministrazione ed effettuati tutti i sopralluoghi ritenuti opportuni, sono subito iniziati i lavori senza sosta per tutto il periodo estivo di adeguamento per il rispetto di tutte le normative anti-Covid. Ognuno con le proprie competenze e responsabilità in un progetto fattivo di sistemazione degli spazi e ottimizzazione delle risorse disponibili. I lavori di adeguamento degli istituti scolastici per la ripartenza hanno previsto interventi per migliorare gli stabili con vari accorgimenti prettamente legati all’emergenza sanitaria Covid-19 ed interventi di adeguamento della normativa antincendio nella scuola media “M. Cesarotti” ed i lavori nelle palestre. Gli interventi svolti hanno l’obiettivo di potenziare i nostri plessi scolastici nell’emergenza sanitaria contingente che certo ha condizionato e alzato il livello dell’attenzione su tutto il sistema scolastico per permettere ai nostri alunni di iniziare l’anno scolastico in sicurezza e nel rispetto dei protocolli».

I lavori

In tutti i plessi scolastici sono stati installati i dispenser per la sanificazione delle mani, i porta sapone e i porta salviette. Per l’entrata in sicurezza sono stati segnati i percorsi da rispettare per garantire un ingresso ordinato in ogni classe. Inoltre: