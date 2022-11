Anteas Padova, Maria Luisa Corte nominata nuova presidente

Rinnovati gli organismi sociali di Anteas provinciale di Padova Aps-Odv. Alla presenza della segretaria territoriale Cisl Padova Rovigo Stefania Botton, del segretario generale Fnp Cisl Padova Rovigo Giulio Fortuni, del presidente regionale Anteas del Veneto Amerigo Lissandron e del vice presidente nazionale Anteas Paolo Alfier, è stata eletta alla presidenza del coordinamento provinciale di Padova Aps-Odv Maria Luisa Corte. Il coordinamento provinciale Anteas di Padova oggi conta 50 associazioni affiliate in tutto il territorio provinciale, divise tra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e, nonostante il biennio 2020-2022 tristemente noto per la crisi sanitaria mondiale, ad oggi conta 6700 soci con una componente di volontari che raggiunge circa 250 operatori. Anteas si trova impegnata ad affrontare un momento molto importante per il volontariato, sia negli aspetti organizzativi che in quelli burocratico-amministrativi, essendo ormai nel pieno la trasmigrazione delle organizzazioni iscritte ai registri regionali a quelli che stanno andando a comporre il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore meglio noto come Runts.

Corte

«L'auspicio degli intervenuti è comune – ha commentato la neo eletta Maria Luisa Corte – ed è quello che, in sinergia, Anteas, Cisl Padova Rovigo ed Fnp Cisl Padova Rovigo lavorino per affrontare le sfide e le criticità che l'attuale contesto storico propone, in particolare concentrando energie e sforzi verso quelle fasce della popolazione che sono particolarmente colpite dalla pandemia, dalla guerra e dalla crisi energetica, anche con l'aiuto di nuovi volontari che si intende intercettare nelle fasce più giovani della popolazione».Nell'augurare buon lavoro alla nuova presidente e a tutto il gruppo dirigente, anche Stefania Botton ha evidenziato quanto sia importante, in un momento particolarmente difficile come questo, la sinergia tra la Cisl ed Anteas. «Risulta importante oggi più che mai – ha detto – raggiungere in modo capillare i cittadini nelle varie zone del territorio con attività di informazione, formazione e supporto alle persone più fragili e bisognose, mettendo in atto progetti mirati che aiutino ad affrontare la crisi sociale ed economica che sta mettendo in difficoltà in particolare i giovani, le donne e gli anziani. Anteas svolge un ruolo importantissimo per quanto riguarda il trasporto sociale ed insieme alla Cisl e alla federazione dei pensionati intende coadiuvare i cittadini anche nell’affrontare le transizioni digitali ed economiche del Paese, oltre alla crisi sociale».

Fortuni

Giulio Fortuni ha sottolineato che molti dei volontari Anteas sono iscritti alla Fnp e alla Cisl. Il segretario della Fnp Cisl Padova Rovigo ha ribadito «il sostegno della federazione a tutti i presidenti presenti, e l’impegno a un una sempre maggiore sinergia nel territorio a favore degli anziani e per una valorizzazione sempre più grande del volontariato come servizio indispensabile alla persona, sia per chi opera come volontario – perché continua a sentirsi parte attiva ed importante della società – sia per coloro che beneficiano di questi importantissimi servizi, che molto spesso intervengono a supporto o addirittura sostituendosi alla mancanza del servizio pubblico».