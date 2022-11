L'amministrazione dice no all'installazione dell'antenna di telefonia mobile

Il Comune di Este dice in modo chiaro no all’installazione di una nuova antenna richiesta dall’azienda Iliad Italia Spa in un terreno di via Martin Luther King: questo è quanto emerso in Consiglio Comunale a seguito della mozione presentata dai consiglieri Eva Vigato, Carla Marigo, Giovanni Mandoliti e Vanilla Resente, con la quale si chiedevano delucidazioni in merito e una presa di posizione contraria all’iniziativa della società telefonica.

Antenna

Durante i lavori del Consiglio, è stato ben chiarito il no netto dell’Amministrazione all’installazione dell’antenna. Spiega il sindaco Matteo Pajola: «Il 28 giugno 2022 è stato presentato al Suap il progetto di installazione di impianto tecnologico di radio-telecomunicazioni per telefonia cellulare per conto dell’azienda Iliad Italia spa, presso una zona agricola di via Martin Luther King. Presa in carico la domanda di installazione, a seguito del normale procedimento amministrativo e preso atto della volontà di Iliad di non retrocedere rispetto alla propria iniziativa, è stato notificato alla società il 22 settembre un preavviso di diniego contenente i motivi ostativi all’installazione dell’impianto». Il diniego definitivo è stato poi formalizzato dal Comune di Este attraverso una comunicazione inviata ad Iliad Italia Spa il 10 novembre 2022. «L’elemento di maggiore criticità rilevato dall’Ente - aggiunge Pajola - è la vicinanza, a meno di 100 metri dalla zona individuata per l’installazione dell’antenna, del perimetro in cui sorge l’Asilo Nido comunale. Per l’Asilo Nido stesso, oltretutto, sono previsti lavori di ampliamento per oltre 280.000 euro, che ridurrebbero ulteriormente la distanza della struttura dal sito dell’impianto. La presenza di un’antenna a meno di 100 metri dall’area afferente all’edificio, oltre che inaccettabile, comprometterebbe anche i lavori pianificati da tempo, con un ulteriore danno per l’intera comunità. Il no dell’Amministrazione, dunque, è stato netto continueremo ad adoperarci contro qualsiasi operatore di telefonia, affinché non sorgano antenne in quella zona».