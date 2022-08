Antonella Viola: «Chi prevedeva per me un futuro in politica dovrebbe scusarsi»

Si toglie qualche sassolino dalle scarpe la dottoressa Antonella Viola. L'immunologa e Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento dell'Università di Padova ricorda in un post su Fb come due anni fa l'esponente di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, prevedeva per lei un futuro in parlamento, nelle liste del Pd. E attacca, con ironia e sarcasmo. Tra le righe però si coglie che il suo pensiero va anche a quei suoi colleghi che invece hanno fatto la scelta contraria, quella di misurarsi con la politica. Non è difficile pensare che si riferisca anche al professor Andrea Crisanti.

«Circa due anni fa - scrive su Fb la professoressa - in una trasmissione televisiva in cui sostenevo che il virus non era indebolito e il Covid non era finito, Daniela Santanchè commentò che presto i cittadini mi avrebbero visto candidata con il PD, come a dire che dicevo quelle cose e mi mettevo a disposizione dei cittadini durante la pandemia con un solo scopo: entrare in parlamento (immagino per soldi, perché onestamente non vedrei altre ragioni per preferire il parlamento alla ricerca). Ecco oggi delle scuse sarebbero gradite. il tempo è galantuomo, sempre».