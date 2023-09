Antonella Viola operata alla tiroide e nell'equipe spunta un suo ex studente

La biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola è stata operata alla tiroide. Nell'equipe anche un suo ex allievo. E' stata lei stessa a darne notizia attravetso un post su Facebook. Viola, tarantina di nascita e padovana di adozione, è ormai un volto notissimo dopo le sue tante presenze in tv dal periodo della pandemia in poi, che le ha anche "regalato" un posto fisso da opinionista.

Il post

«Sono appena rientrata a casa dopo un ricovero ospedaliero per un intervento (sempre la tiroide, sperando che questa operazione sia risolutiva) - scrive sui social - .L’operazione sembra essere andata bene e ringrazio pubblicamente tutta la squadra eccezionale guidata dal prof. Iacobone, un reparto organizzatissimo che rappresenta al meglio l’eccellenza della sanità veneta. Ma la cosa che più mi ha colpito e commosso è che tra i medici c’era un mio ex studente. Quando mi ha raccontato l’intervento, ad un certo punto si è bloccato e mi ha detto “Beh, è inutile che spieghi a lei queste cose: è da lei che ho imparato come funziona l’infiammazione e la fibrosi”. Ho fatto finta di nulla, ma ovviamente questa cosa mi ha colpito molto. A volte, sopraffatta dalla routine, dalla stanchezza, dalle riunioni inutili, dalla burocrazia o dalle piccole meschinità del mondo accademico, mi dimentico di quanto sia importante e meraviglioso il mio lavoro: formare i futuri medici, trasferire conoscenza e suscitare curiosità ed entusiasmo in coloro che sono il nostro futuro. Da giovane scienziata ho quasi sofferto questo obbligo, pensando che togliesse tempo alla ricerca, che per molto tempo è stata la mia priorità. Ma con gli anni credo di aver capito che non esiste missione più importante. Esco da questa esperienza con una cicatrice in più (pazienza!) ma con la certezza di sapere cosa voglio fare nei prossimi anni».