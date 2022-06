Rotary Club Padova Nord, il nuovo presidente è Antonio Rigon

Antonio Rigon è il nuovo presidente del Rotary Club Padova Nord per l'annata 2022-2023. Il passaggio delle consegne con Enzo Nalli è avvenuto durante la conviviale riservata a soci, consorti, familiari, ospiti e autorità rotariane che si è svolta il 21 giugno nella storica Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano.

Rotary Club Padova Nord

Antonio Rigon, 62 anni, è amministratore delegato della Sinloc SpA, con esperienza di oltre 30 anni in consulenza, gestione aziendale, asset management e nell’analisi dei mercati e del settore finanziario. Il Rotary è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. A Padova ci sono 5 Rotary Club, con oltre 300 soci attivi. Antonio Rigon ha evidenziato che le attività che verranno messe in campo saranno all'insegna del motto di quest'anno del Rotary International "Immagina il Rotary", per coinvolgere ancor più i soci in modo da portare valore inclusivo al territorio e alla società, contribuendo a sostenere con impegno e solidarietà nuovi service e iniziative, oltre a tutti gli interventi in corso, come ad esempio, il sostegno al Progetto Casa Priscilla, per il quale sono già stati donati 30.000 euro. Sarà un anno di ritorno in presenza, dove il Rotary Padova Nord, anche con la collaborazione degli altri Club della città, promuoverà incontri e iniziative coinvolgendo sempre di più Padova e la cittadinanza per costruire, aiutare e portare valore, mettendo a disposizione di tutti le diverse esperienze e competenze dei soci. Durante la serata suor Miriam, per la sua dedizione e capacità di fare del bene, è stata insignita del “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana che porta il nome del fondatore del Rotary, Paul Harris.