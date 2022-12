Automobilista insulta lo street artist e chiama la polizia: denunciato Any

La mattina dell'8 dicembre, quando erano circa le sei e mezzo si trovava nei pressi della Prandina a lavorare a una sua nuova opera che voleva regalare alla città. Gli streetartist sono così, ovvio che sono felici se li si chiama e li si paga per la loro arte ma è il gesto all'origine, quando si mettono in giro le prime opere che si impara a stare per strada. Ed Any, neppure tanto di nascosto in realtà, stava facendo esattamente quello. Un automobilista dopo averlo apostrofato e insultato ha chiamato la polizia che è naturalmente dovuta intervenire. Sono arrivate tre pattuglie a circondarlo. Gli hanno sequestrato bombolette, una quindicina, e altro materiale che doveva servire per terminare la sua Graceful. Ad Any gli agenti hanno chiesto se ha un avvocato: «Un avvocato, perché dovrei avere un avvocato? Non siamo mica in un film americano».

ANY

Sembra di raccontare una notizia di trent'anni fa, quando la street art a queste latitudini non era ancora quello che è adesso. Chi colorava i muri, con tag o disegni veri e propri ha subito come tutti coloro che sono portatori di novità attacchi di ogni tipo. Solo poi ci si è resi conto che quel tipo di arte contribuiva a rendere più belli stabili abbandonati e muri abbandonati. E anche se la street art è spesso portatrice di istanze politiche, è stata tollerata perché molto apprezzata. Oggi la troviamo non solo nella realtà delle città ma anche negli spot, nel cinema, nella moda e perfino nel metaverso. Parlare di qualcosa di sovversivo, di illegale, oggi, fa oggettivamente ridere. E' praticamente regolarizzata, ma più di così anche no, perché altrimenti perde il suo tratto di spontaneità che l'ha resa quel che è ora. Un linguaggio universale.

Film americano

Gli artisti che fino a qualche decennio si muovevano in clandestinità ora non solo lo fanno alla luce del sole ma vengono chiamati dalle amministrazioni locali per intervenire sul paesaggio urbano. Uno di questi è Any che è poi il protagonista di questa paradossale vicenda. Il suo stile è facilmente riconoscibile perché le sue opere richiamano a New York che è poi il suo vero grande amore. In pochi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra gli artisti più noti della città, come Kenny Random, Tony Gallo, Alessio B, Boogie e tutti gli altri che non dimentichiamo omettendoli.