Partono le iscrizioni per i soggiorni climatici per anziani. Contributi del Comune per redditi bassi

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova organizza i Soggiorni Climatici per cittadini padovani over 60 in località di mare e montagna nei mesi di giugno e fine agosto/inizio settembre 2023. Per partecipare è necessario essere residenti a Padova, aver compiuto 60 anni, essere autosufficienti e in condizione non lavorativa. Anche per l’edizione 2023, il servizio prevede il trattamento di pensione completa ed il trasporto, oltre alla presenza di un animatore per la durata di tutto il periodo di soggiorno. Il Comune riconoscerà un contributo a sostegno del costo del soggiorno per coloro che presentino una dichiarazione Isee inferiore ai 20 mila euro.

Iscrizione

Nella domanda di iscrizione è possibile esprimere la preferenza per la destinazione e selezionare periodi e durate diversi. Nel mese di giugno sono previsti soggiorni di due settimane nelle seguenti località: Sottomarina, Alto Adriatico, Riviera Romagnola, montagna 700/800 metri e 1000 metri. A giugno è previsto anche un soggiorno di 8 giorni (sette notti) in Riviera Romagnola. Nel periodo tra fine agosto e inizio settembre sono previsti soggiorni di due settimane nelle località di: Sottomarina, Riviera Romagnola, montagna 700/800 e 1000 metri. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità online entro il 15 gennaio 2023 compilando il modulo al seguente link: https://solidali.welfarex.it/padova_soggiorni_climatici_23 .Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.

Assistenza

Per chi ne avesse bisogno è prevista l’assistenza nella compilazione della domanda fornita dal servizio gratuito “Insieme e digitali” in collaborazione con Acli Padova.Informazioni e contatti degli sportelli “Insieme e digitali” sono disponibili al seguente link: https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Insieme%20e%20digitali%20sett_22.pdf Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione al numero unico: 375 66 41 680.

Info

Ulteriori informazioni sui Soggiorni sono consultabili sul sito istituzionale PadovaNet (www.padovanet.it), e sul portale PadovaPer (https://padovaper.comune.padova.it/) digitando nella barra della ricerca la dicitura “Soggiorni Climatici”. È possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Creative Terza Età al 049 8205088 nei seguenti giorni e orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. E-mail: soggiorniclimatici@comune.padova.it.