La comunità Sant'Egidio in aiuto degli anziani del Portello

Da pochi mesi a Padova ha preso avvio il Programma “Viva gli Anziani!” nel quartiere del Portello: è un servizio innovativo per il contrasto dell’isolamento sociale, attraverso la creazione di reti di prossimità. L’obiettivo prioritario è la prevenzione: contrastare gli effetti negativi di eventi critici (ondate di calore, epidemie influenzali, cadute, perdita del convivente, etc.) sulla salute della popolazione anziana.

La strategia

La strategia proposta è il monitoraggio attivo di chi ha più di 80 anni, durante tutto l’anno, con campagne informative, telefonate, visite domiciliari ed interventi vari. Si tratta di un lavoro capillare, finalizzato a favorire l'utilizzo dei servizi socio-sanitari già presenti in città, creare punti di riferimento all’interno del quartiere ed una rete di prossimità personalizzata intorno ad ogni anziana e anziano per proteggere da situazioni di emergenza di vario genere.

Anziani

In questa prima fase, che si concentra sullo storico quartiere del Portello, il programma si propone di raggiungere oltre 250 ultraottantenni, grazie anche al sostegno di operatori volontari. L’auspicio è che possa presto allargarsi ad altri quartieri della città. Già attivo a Roma e in diverse città italiane, “Viva gli anziani!” è un programma che ha mostrato di funzionare bene: la presenza capillare sul territorio ha permesso risultati di successo, in termini di miglioramento della qualità della vita, di riduzione del tasso di mortalità e del ricorso all'ospedalizzazione, con conseguente riduzione dei costi di assistenza socio-sanitaria.