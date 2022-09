Aperol, tre giorni di festa e una donazione per restaurare i ponti di Prato della Valle

Una conferenza stampa a Palazzo Moroni per presentare la tre giorni di iniziative messe in campo da Aperol nella città di Padova. Una ruota panoramica in Prato della Valle, una serie di installazioni sparse per tutta la città per festeggiare la celebre bottiglia. Clarice Pinto, responsabile marketing dell'azienda ha evidenziato quello che è lo stretto rapporto che lega la città all'azienda e illustrato ciò che accadrà nei prossimi giorni. Ma la notizia più importante riguarda una donazione che l'azienda ha fatto alla città finalizzata all'opera di restauro dei ponti di Prato della Valle. Contemporaneamente, mentre a Palazzo Moroni si illustrava il senso dell'iniziativa in Prato della Valle i fratelli Zanon, Raffaele e Gabriele, hanno convocato la stampa accusando la soprintendenza di avere dato il permesso di installare la ruota che deturpa Prato della Valle, ignorando che in situazioni come questa non serve il parere del soprintendente. Essendo una installazione di soli tre giorni non serve una autorizzazione di quel tipo. Inoltre Fratelli d'Italia ha insistito sul fatto che gli esercizi di Prato della Valle sarebbero penalizzati dalla presenza, per tre giorni, dell'installazione che al contrario dovebbe attirare tantissime persone, come è già avvenuto in altre città con iniziative di questo tipo. Insomma, una polemica, a tre giorni dal voto, non si nega a nessuno.