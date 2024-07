Riaperta metà piazza Azzurri d'Italia. Entro l'autunno lavori completati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aperta ieri, 15 luglio, la prima parte della nuova piazza Azzurri d'Italia. Dopo che sono stati ultimati i primi lavori verso la completa riqualificazione della piazza è stata riconsegnata alla città: «Questa riapertura consente l'agibilità di una parte della piazza, l'accesso al Colbachini e di poter utilizzare i parcheggi - spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi a PadovaOggi- .La nuova Piazza Azzurri non è solo il centro che darà impulsò e forza identitaria ad una nuova Arcella, ma sarà tra poco un centro attrattivo per tutta la città. Questa è la nostra idea di città: una città viva non solo nelle piazze, ma che pulsa anche nei suoi quartieri».