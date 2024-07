Ecco i primi apiari nelle aree verdi della città: 12 milioni di api per sostenere la biodiversità

Buone notizie per la biodiversità in città, in continua crescita grazie ai tanti progetti messi in campo dall’amministrazione comunale. Questa volta un passo in avanti importante è stato fatto con l’installazione di nuovi apiari all’interno di alcune aree verdi pubbliche da parte dei vincitori del recente bando ideato dal Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana per sviluppare l’apicoltura nel contesto urbano. L’obiettivo è quello di sostenere nella comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e di maggiore tutela ambientale. Tale progetto rappresenta la naturale prosecuzione della sperimentazione avviata, circa tre anni fa, con l’installazione di un apiario all’interno del Parco Morandi. Un intervento che faceva parte di una più ampia strategia di salvaguardia declinata nella riduzione dell’uso di pesticidi, nella messa a dimora delle specie vegetali più ricche di nettare, nella promozione dei “bugs hotel” e negli sfalci differenziati, grazie ai quali è possibile lasciare intatte alcune zone di prato ricco di fioriture, a disposizione degli insetti che si nutrono di nettare.

I tre apicoltori vincitori del bando – Alberto Volpato, Silvano Zanforlin e Alberto Canton – hanno quindi iniziato ad installare le prime arnie, attualmente all’interno di 6 siti: area verde di via Boccaccio / via Vigonovese, area verde via Messico, bacino di laminazione - via Pietro Gerardo, parco della Mela Rossa, bosco di via Monticano e al parco Morandi. Presto gli apiari verranno installati anche nei seguenti siti: Parco Roncajette, Bosco di Mortise, Parco dei Salici, Parco degli Alpini, Cavalcavia Montà e via Ca’ Silvestri. Tutte le aree, di circa 200 mq, sono ben recintate e individuabili ai fini di ridurre al minimo il rischio di “incidenti”, ovvero le punture indesiderate da parte delle api, insetti forti e gentili, preziosissimi per la loro opera di impollinazione delle piante, comprese quelle oggetto di attività agricola. Imparare a convivere accanto a questi rappresentanti del regno animale è infatti un altro obiettivo di questo progetto, attraverso cui si intende diffondere la cultura del rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.

Altro punto di forza dell’iniziativa è il percorso di educazione ambientale che sarà portato avanti nelle scuole primarie del territorio. Gli apicoltori vincitori infatti, così come previsto dal bando, dovranno organizzare almeno due incontri di attività didattica in un plesso al fine di disseminare nel territorio - tra i soggetti più giovani e ricettivi - la cultura dell’apicoltura e il suo valore, sia economico che più genericamente ambientale. Un valore dato dall’opera di protezione dell'ambiente, dalla conservazione della biodiversità e dal sostegno all'agricoltura attraverso l’impollinazione delle colture. In attesa, quindi, di assaggiare il nuovo miele “padovano doc”, possiamo dirci soddisfatti di aver creato le condizioni per la nascita di nuove relazioni ecologiche all’interno della città, le quali arricchiscono il luogo in cui viviamo ogni giorno di vita e, perché no, di bellezza.

L’assessore Antonio Bressa, commenta: “La tutela della biodiversità è una delle sfide più importanti nelle città moderne ed è per questo che Padova ha avviato un percorso che intende sfruttare le proprie aree verdi proprio in questo senso. Le api non sono infatti solo il simbolo della qualità dell'ambiente ma anche uno strumento vero e proprio di sviluppo di biodiversità attraverso la propria attività di impollinazione. Dando loro spazio attraverso l'attività degli apicoltori, pur sempre piena sicurezza, trasmettiamo un messaggio molto forte di attenzione e preservazione dell'ambiente che ci circonda. Al pari passo con le limitazioni all'uso dei pesticidi e la selezione di specie arboree nettarifere continuiamo sulla strada di una città che investe nel verde e in un contesto sempre più sostenibile".