Tutti gli aggiornamenti in una sola app: nasce "Brenta Online"

Il Consorzio di bonifica Brenta è ora raggiungibile anche con l’App per smartphone "Brenta Online". «Un nuovo strumento digitale al passo con le nuove tecnologie - afferma Enzo Sonza, presidente del Consorzio - che consente a qualunque utente in modo semplice e veloce di poter svolgere in tempo reale le più comuni operazioni senza doversi recare agli uffici del Consorzio».

App

L’applicazione, in versione 1.1 realizzata con il supporto di Ge.Fi.L. spa, è disponibile gratuitamente sulle piattaforme App Store e Google Play. il sistema riconoscerà automaticamente il fruitore che si iscrive inserendo il proprio codice utente o semplicemente scansionando il QR Code presente nel bollettino. Tra le molteplici funzionalità, con un semplice tocco, è possibile avere informazioni sui turni d’irrigazione e sui lavori in corso, su recapiti, news ed attività del Consorzio. Di veloce accesso è la verifica del pagamento dei contributi del Consorzio negli anni precedenti, la rettifica dell’indirizzo di recapito degli avvisi e l’attivazione del pratico recapito dell’avviso di pagamento in formato elettronico sul proprio indirizzo e-mail. Ma non manca neanche la stampa della propria certificazione tributi da allegare alla denuncia dei redditi o la visualizzazione e stampa dei propri biglietti d’irrigazione come pure del calendario irriguo, che consentono a qualunque utente del Consorzio un’agevole verifica delle proprie turnazioni irrigue. «Considerata la persistente situazione di emergenza sanitaria - prosegue il presidente Enzo Sonza - riteniamo con questa nuova App di aver dato ai nostri utenti un ulteriore servizio evitando, per quanto possibile, la necessità che gli stessi debbano recarsi presso gli uffici del Consorzio, risparmiando tempo e denaro per effettuare le più semplici operazioni».

"Pronto Consorzio"

Va ricordato che, già dallo scorso anno, è attivo il numero “Pronto Consorzio 049 8430858” componibile con un semplice click sulla nuova App ed attivo dal lunedì al venerdì per fornire qualunque informazione o chiarimento sugli avvisi di pagamento. Naturalmente tutte le informazioni ed i servizi sono disponibili anche sul sito internet del Consorzio (www.consorziobrenta.it) dove l’utenza può trovare ulteriori informazioni utili per presentare qualunque tipo di istanza al Consorzio, dalle richieste di concessione per la esecuzione di lavori sui corsi d’acqua del Consorzio alle richieste per l’irrigazione