Il parcheggio con un click, 1600 nuovi sensori in centro per trovare un posto libero sull'App

Aps Holding, con la collaborazione di ParkIt, Municipia SpA, due aziende leader nel settore, prosegue il lavoro di innovazione e digitalizzazione dei servizi per la sosta offerti ai cittadini. Efficienza, innovazione, disponibilità dei dati e soprattutto affidabilità sono i concetti cardine che hanno dato vita ad una vera e propria infrastruttura con l’obiettivo di fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia e facili da utilizzare, migliorando al tempo stesso la mobilità urbana.

Digitalizzazione

Un processo di digitalizzazione a 360° nel campo degli accessi e delle modalità di pagamento consentite nelle aree di sosta con la app easyPadova, ma anche alcuni importanti servizi come la consultazione in tempo reale dell’occupazione degli stalli a pagamento in città. Nella apposita sezione Trova Parcheggio della app, si può infatti verificare la disponibilità dei parcheggi sia per le strisce blu che per i parcheggi in struttura, e calcolarla per una data o un orario futuri. Questo grazie ad appositi sensori per il rilevamento dell’occupazione del parcheggio installati al momento in oltre 1600 stalli di sosta a pagamento dell'area più centrale della città.

Il progetto

Il progetto vede in campo l'Rti composto da Municipia SpA - Gruppo Engineering (per la parte di sensori IoT per il rilevamento dell'occupazione dei parcheggi e la piattaforma di mobilità Ines Cloud che gestisce i dati e li rende sotto forma di servizi) e Fastweb che fornisce connettività di ultima generazione per tutte le aree di parcheggio interessate sfruttando la tecnologia 5G e LoraWAN attraverso le infrastrutture proprietarie in fibra presenti sul territorio per garantire il trasferimento dei dati di occupazione dei parcheggi verso la piattaforma di elaborazione. La tecnologia di questi nuovi sensori abilita una vera e propria rivoluzione digitale della mobilità urbana: consente infatti di identificare lo stato di occupazione di ogni singolo stallo di sosta, di efficientare il controllo su strada dell'evasione e di fornire ad APS Holding e al Comune di Padova uno strumento preciso per monitorare gli indicatori utili alla pianificazione.

Dichiarazioni

L’amministratore delegato di Aps Holding Riccardo Bentsik afferma: «L’App è la parte terminale di un lungo processo di modernizzazione del sistema di gestione della sosta a Padova che è cominciato con l’introduzione dei pagamenti digitali e che è proseguito con il rinnovamento delle apparecchiature per i parcheggi in struttura, con la totale sostituzione dei vecchi parcometri con quelli di ultima generazione, con il sistema di infomobilità e che si conclude, almeno provvisoriamente, con l’installazione dei sensori. L’app è lo strumento che raccoglie e mette a disposizione servizi di utilità immediata per i cittadini grazie ai dati che discendono da tutte queste nuove tecnologie, pensate e implementate partendo da un progetto che mirasse a un sistema di gestione piuttosto che a soluzioni contingenti e disarticolate». L’assessore alla mobilità del Comune di Padova Andrea Ragona aggiunge: «Lo sviluppo della app easyPadova e delle tecnologie applicate alla sosta come questi sensori ci permettono non solo di offrire servizi integrati accessibili da tutti i cittadini in maniera intuitiva, ma anche di raccogliere dati e monitorare il traffico in modo da poter sviluppare adeguate politiche di ottimizzazione e razionalizzazione della sosta e in generale di mobilità urbana. Sapere con certezza, in tempo reale o in modalità predittiva, dove si trova un parcheggio libero consente inoltre di ridurre il traffico e quindi l'inquinamento ambientale e acustico, dovuto appunto alla ricerca del parcheggio. La tecnologia, se utilizzata in maniera opportuna, è un’alleata strategica nello sviluppo di una città orientata alla sostenibilità e il lavoro che APS Holding sta portando avanti in questi anni va proprio in questa direzione». Il presidente di Municipia SpA – Gruppo Engineering, Stefano De Capitani sottolinea: «Rendere le città più smart significa dotarle di ecosistemi digitali sostenibili che puntino a interpretare, facilitare e soddisfare le aspettative e le necessità di cittadini e visitatori. In primis nell’ambito della mobilità, cruciale per abbattere l’inquinamento urbano e migliorare la qualità della vita. Su questo fronte Municipia-Gruppo Engineering è in prima linea insieme ai Comuni di ogni dimensione con progetti di smart mobility, smart parking, logistica, Mobility as a Service (MaaS), Ztl anche con formule di partenariato pubblico-privato e project financing. Affiancare Padova nel suo percorso di trasformazione digitale è un esempio concreto dell’importanza di nuove politiche di mobilità urbana da mettere in campo; un modello da seguire per altre realtà, in grado di ottimizzare gli spostamenti delle persone, ridurre l’impatto ambientale e avviare politiche data driven per migliorare i servizi pubblici». Il Ceo di ParkIt Sauro Rossi conclude: «Tecnologie di questa portata rappresentano la soluzione per fronteggiare i cambiamenti che il nuovo scenario globale ci offre, aumentando la performance degli apparati di parcheggio e rendendo al contempo friendly e smart il mondo della sosta. Il risultato è la gestione integrata dei vari elementi che compongono la mobilità, con tutti i vantaggi che le nuove soluzioni tecnologiche mettono a disposizione, creando un vero e proprio Parcheggio Intelligente, con una gestione integrata e facilitata. La gestione del parcheggio è uno degli aspetti chiave della mobilità urbana: ParkIt propone una soluzione tecnologica globale con un’unica piattaforma web-based, un sistema software centrale totalmente integrato e quanto più automatizzato, soluzioni di parcheggio Ticketless Free-Flow, piattaforme digitali software, nuovi applicativi, intelligenza artificiale e formule di smart payment, non solo per la città di Padova, ma per La Repubblica di San Marino, la città di Prato, Signa e Lastra Signa, la città di Atripalda, e per lo sviluppo della rete di parcheggi ed infomobilità degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino»