Come conferire correttamente l'immondizia? Te lo dice il Rifiutologo: è boom per l'app

Fare una raccolta differenziata consapevole fa bene all’ambiente, ma non sempre è facile: per questo AcegasApsAmga e il Gruppo Hera, nell’ottica di favorire comportamenti virtuosi, mette a disposizione dei cittadini diversi strumenti, tra cui Il Rifiutologo, che da oltre 11 anni aiuta a risolvere il dubbio amletico che, prima o poi, ha colto chiunque nel momento di gettare qualcosa: “Dove lo butto?”.

Rifiutologo

L’app offre, infatti, un elenco con circa 3.200 voci consultabili: digitando il rifiuto da buttare, compare subito il posto giusto in cui conferirlo. Nel corso del 2023, nel territorio padovano, gli utenti hanno utilizzato questa funzionalità per circa 191mila ricerche su come conferire correttamente i rifiuti durante le 487mila sessioni di consultazione totali. In particolar modo, 149mila sono state le ricerche a Padova città, mentre 11.800 ad Abano terme, 10.800 a Ponte San Nicolò, 10.000 ad Albignasego, 4.400 a Noventa Padovana, 3.080 a Saccolongo e 1.680 a Casalserugo. La domanda più frequente ha riguardato la destinazione degli sfalci verdi e delle potature (24% del totale), seguita da quella su dove gettare gli abiti usati (13,7% del totale) e il cartone della pizza (9,6% del totale). Grazie all’app, infatti, basta scrivere il prodotto che si vuole gettare per conoscere il contenitore corretto per il suo smaltimento. Per i prodotti di largo consumo, inoltre, è possibile scansionare con il cellulare il codice a barre per ricevere immediatamente le informazioni su come differenziare nella giusta maniera. Se il materiale in questione non è presente nel database, il cittadino può segnalarlo tramite l’applicazione per aggiornare l’archivio: si tratta di un meccanismo di “crowdsourcing” (cioè aggiornato con il contributo degli stessi utenti), che permette a Il Rifiutologo di collaborare con l’utente per migliorare costantemente nel tempo.

L'app

Il Rifiutologo è inoltre molto utile per inoltrare segnalazioni sulla raccolta differenziata, sui rifiuti abbandonati o su eventuali rotture dei contenitori ad AcegasApsAmga, oltre che per conoscere i Centri di Raccolta attivi sul territorio e i loro orari e scaricare il calendario della Raccolta differenziata porta a porta. È possibile, inoltre, prenotare il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e degli sfalci e potature a domicilio. Da qualche anno, poi, grazie all’integrazione con Alexa è possibile usufruire di queste funzioni tramite dei semplici comandi vocali. Insomma, Il Rifiutologo è diventato sempre più un consigliere fidato per prendersi cura dell’ambiente e contribuire in maniera attiva e concreta al decoro della città, perché la collaborazione di tutti è fondamentale. Installarlo è semplice e veloce: l’app infatti è disponibile gratuitamente sia su Apple Store sia su Google Play.