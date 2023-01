Artigli rubati al fossile vissuto 100 milioni di anni fa, il proprietario: «Restituitelo anche in forma anonima»

Interviene con un appello video per la restituzione della refurtiva, Niccolò Zanon, prestatore del dinosauro che è stato privato da ignoti di due artigli mentre era in mostra nel Padiglione 1 della Fiera di Padova

Interviene con un appello video per la restituzione della refurtiva, Niccolò Zanon, prestatore del dinosauro fossile vissuto oltre 100 milioni di anni fa che è stato privato da ignoti di due artigli mentre era in mostra nel Padiglione 1 della Fiera di Padova. Zanon è contitolare di The Brothers Stones, azienda di preparatori e vendita di fossili con sede a Quarto d'Altino (VE), prestatari per la mostra "Lost Hangar: dinosauri rivelati" di un importante lotto preparato per l'occasione di fossili paleozoici e mesozoici e megafauna del Pleistocene. In mostra ci sono anche gli strumenti del loro lavoro.

Furti

Oggi 5 gennaio, inoltre ,è stato denunciato il furto dalla direzione della società Venice Exhibition sl organizzatrice della mostra “Lost Hangar, dinosauri rivelati” aperta da un mese nell'area fieristica di Padova. Alcune falangi delle due dita dell'arto superiore destro del dinosauro Psittacosaurus presente nell'imponente allestimento espositivo di oltre 5500 mq sono state amputate dall'arto, sganciate ed asportate dall'installazione metallica che sostiene l'intero scheletro fossile dell'animale vissuto nel Cretacico inferiore.

La mostra

La mostra “Lost hangar, dinosauri rivelati”, alla sua prima mondiale a Padova, rappresenta la più grande collezione di fossili di dinosauri in Italia riunita assieme per la prima volta in una mostra itinerante. In un mese di aperura ha già superato i 20.000 visitatori con un indice di gradimento che rasenta il 100% e 350 scolaresche già prenotate in visita per le prossime settimane, e . Espone oltre 500 reperti originali di paleontologia, etnografia, archeologia, zoologia ed astronomia, descrivendo tutto l'arco di esistenza di questi enormi animali fino alle ipotesi più accreditate sulla loro estinzione alla fine del Mesozoico segnando il passaggio al Cenozoico, l'era dei mammiferi. La mostra internazionale presenta in anteprima mondiale alcuni scheletri fossili completi provenienti da Asia, Africa e America, fra cui spiccano i resti di un esemplare originale di Tazoudasaurus naimi della lunghezza di circa 9 metri, sauropode estinto quando i continenti erano uniti nella Pangea oltre 180 milioni di anni fa, e lo scheletro fossile ribattezzato Henry, un esemplare di Hypacrosaurus vissuto 75 milioni di anni fa.