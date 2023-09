L'appello al Sindaco e alla Telecom: «Non rimuovete la biblioteca-cabina»

Hanno scritto al Sindaco Giordani, al vice sindaco Andrea Micalizzi e alla Telecom, per chiedere non sia rimossa l'ultima cabina telefonica presente in via Palestro, quelli del Comitato 30 e lode. Hanno mutuato l'idea da diversi piccoli borghi che hanno fatto lo stesso in tante parti d'italia, comprese anche la città di Macerata e l'isola di Ischia per fare degli esempi, e così hanno deciso di provarci anche nella nostra città, a Padova.

La vecchia cabina in via Palestro in realtà è già da un po' che è stata trasformata in uno spazio dove le persone lasciano e prendono libri. «La biblioteca-cabina è stata allestita con alcune mensole e dotata di libri che i cittadini del quartiere hanno voluto condividere», spiegano. «Inoltre c'è una colorata cassetta a terra ripiena di libretti, puzzle e cartonati permette ai bambini delle scuole e del quartiere di trovare materiale di lettura. Quando sono venuti sono stati piacevolmente sorpresi di scoprire questa strana cabina».

Quando parlano della cabina di via Palestro la descrivono come un «luogo di cultura, di scambio e di relazioni che non vorremmo perdere ma che anzi andrebbe incrementato con altri luoghi e strutture che permettessero la crescita culturale, il confronto sui temi del vivere, la partecipazione alla vita pubblica, civile e politica».

L'aspetto però forse più interessante che non richiedono solo che la cabina non sia disinstallatae e rimossa, ma che invece «nello spazio intorno alla ex-cabina telefonica vengano installate delle panchine per permettere anche ai cittadini con problemi di mobilità di accedere e consultare i libri presenti e la possibilità di confrontarsi, di socializzare magari proprio prendendo proprio spunto da quanto letto».