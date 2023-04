Appiani, c'è amianto nella tribuna in abbattimento

Il vice sindaco Andrea Micalizzi: «Adesso partono tutte le procedure di sicurezza, per il cantiere e per lo smaltimento. Insieme allo Spisal e ad Arpav ci confronteremo su questo passaggio. Una volta affrontato questo passaggio il cantiere proseguirà»

Come era prevedibile, durante l'abbattimento della vecchia tribuna est dello stadio, è stato rinvenuto amianto. «Durante le fasi di demolizione è stato trovato nella gradinata. Adesso partono tutte le procedure di sicurezza, per il cantiere e per lo smaltimento. Insieme allo Spisal e ad Arpav ci confronteremo su questo passaggio. Una volta affrontato questo passaggio il cantiere proseguirà. I tempi di realizzazione di quella che sarà la nuova tribuna si allungano giusto di qualche settimana», ha spiegato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi.