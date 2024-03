L'Appiani completamente raso al suolo, parte la riqualificazione dell'area e lo stombinamento

Eì andata giù anche l'ultima parte della gradinata dello storico stadio Appiani. Dopo una lunga pausa dovuta al ritrovamento dell'amanto, i lavori erano ripresi nelle scorse settimane e sono finiti ieri con l'ultima colpo di benna. Ora inizieranno quelli di riqualificazione dell'area attorno allo stadio. Il cantiere durerà circa 6 mesi. Entro la fine dell'estate quindi dovrebbero quindi essere completati.

Il progetto

Il progetto prevede via 58° Fanteria separata da un boulevard ciclo-pedonale, lo stombinamento di un pezzo di Canale Alicorno, una pista ciclabile e la nuova tribunetta. Al posto della gradinata, infatti, verrà realizzato un terrapieno con circa 200 posti a sedere, che andranno a sommarsi ai 1200 della tribuna Ovest. Saranno completi di tutti i servizi, perché l'obiettivo resta quello di far proseguire l’attività sportiva e ricordare l’Appiani del 1924. Lo Stadio ritornerà così alla configurazione che aveva un secolo fa. Altrettanto significativo l’intervento su via 58° Fanteria. Partendo dall’incrocio con via Marghera, e venendo verso Prato della Valle a destra sarà mantenuta una corsia per il traffico automobilistico, mentre l’ampia area rimanente sarà rinaturalizzata con la messa a dimora di un filare di alberi, un tappeto erboso e soprattutto con lo stombinamento del Canale Alicorno per circa 300 metri.

Ritorno al passato

Sarà anche ricavata una pista ciclopedonale in sede protetta. L’area ritorna così ad assumere, sia pure in chiave contemporanea, l’aspetto che aveva nel 1953, quando il canale, che porta l’acqua in Prato della Valle e all’Orto Botanico fu coperto. I lavori richiedono un investimento complessivo, Iva e oneri compresi, di circa 1 milione di euro e saranno completati entro la fine di marzo dell’anno prossimo.