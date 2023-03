Innocenti da Bonavina per l'abbattimento Appiani: «Ora si vada avanti con un concorso di idee»

Oggi 3 marzo, si è tenuto un incontro fra l’assessore Bonavina e una delegazione di comitati, associazioni e semplici cittadini interessati al futuro dello Stadio Appiani. L’incontro è stato coordinato da Lorenzo Innocenti, già candidato sindaco con la civica TornaPadova, che in campagna elettorale si era speso per la riqualificazione e il rilancio dell’area. Dall'incontro è emerso che c'è margine per contribuire con delle idee a plasmare la parte interna. Sull'esterno si andrà con il progetto già approvato del Comune, ma sull'interno ci sono i margini per ragionare..

Innocenti

«La notizia dell’abbattimento della tribuna est ci ha addolorato tutti e il progetto che TornaPadova aveva presentato in campagna elettorale prevedeva un suo mantenimento - racconta Innocenti - .Se vogliamo guardare alle buone notizie, però, c’è che l’area dell’Appiani sia tornata di nuovo in cima all’agenda politica dell’amministrazione e che con lo stombinamento del canale Alicorno questo spazio diventerà nuovamente centrale per Padova. Per questo ci siamo fatti capofila di tutti quei comitati e quelle associazioni che nel tempo si sono spesi, a diverso titolo e con proposte differenti, su quest’area. Ci sono gruppi più legati al tifo calcistico come Appartenenza Biancoscudata e Comitato Pro Appiani, altri interessati al lato storico-culturale, come Amissi del Piovego, Comitato Mura e Padovanità. Ho ritenuto utile poi contattare alcune figure che seguono professionalmente investimenti, per provare a innescare una collaborazione pubblico-privato che sono convinto sia la chiave dello sviluppo delle città moderne. Da parte dell’assessore Bonavina c’è stata grande disponibilità ad accoglierci e ascoltarci. Spero sia il primo passo verso un impegno comune a mandare avanti le tante idee e possibilità che questo spazio identitario offre alla nostra città»